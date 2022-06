Ruby a dezvăluit secretul datorită căruia se menține într-o formă de invidiat: „Mă respect extraordinar de mult”

Ruby a recunoscut mereu că este o pofticioasă și niciodată nu se abține atunci când vine vorba de mâncare. Vedeta nu a vorbit niciodată despre dietele pe care le urmează, însă mereu a etalat o siluetă de invidiat, pe care multe dintre admiratoarele ei și-ar dori să o aibă.

Ruby a dezvăluit cum se menține în formă

De curând, și ce ritual are pentru a avea o stare interioară bună. Artista se bucură de o siluetă impecabilă la 33 de ani. Pe lângă gena bună care îi permite unele scăpări, aceasta face sală și se îngrijește de ea. Totodată, are grijă și de starea ei mentală și are principii bine stabilite în viață.

„Încerc să fac sală de câteva săptămâni. În unele zile îmi iese, în altele, nu. Am grijă de mine sufletește, în primul rând. Încerc să las mereu în urma mea lucruri frumoase. Mănânc prostii, merg la solar… nu fac cele mai recomandate lucruri de fiecare dată, dar e felul meu prin care am grijă de mine.

Nu renunț niciodată la mine! Mă respect extraordinar de mult și am foarte mare grijă de mine! Nu-mi place să aparțin, nu-mi place să fiu condusă! Sunt independentă, sunt muncitoare și sunt foarte principială. N-ar putea să mă întrețină vreodată nimeni pe mine”, a spus Ruby la Wowbiz.

View this post on Instagram

Ruby are o relație specială cu bunica ei

, cea care s-a ocupat de ea după ce părinții ei au plecat la muncă în străinătate, Ruby are un tatuaj dedicat celei care a crescut-o: o inimă în care a scris „Mamaia”.

„O am pe mamaia scrisă printre tatuajele de pe mine. Ea a fost cea mai apropiată persoană. După ce părinții mei au plecat la muncă, în străinătate, ea m-a crescut. Mamaia mă iubește și cu decolteu și fără. Am dormit cu ea de mică, până la liceu, multă vreme. Îi e greu fără mine. Nu își mai aduce aminte ce a făcut ieri, dar avem multe amintiri împreună.

Era mereu cu gura pe mine, când mă urcam pe magazii, pe bucătărie, prin copaci, și ei îi era frică să nu mă lovesc, să nu mă rănesc. Apreciez că a venit din Medgidia, unde și-a lăsat gospodăria, casa, grădina, totul, ca să stea cu mine, să mă ajute. Însă, în noua mea casă, nu se prea descurcă, este prea mare pentru ea”, a povestit Ruby, potrivit click.ro.