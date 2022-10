Ruby a izbucnit în lacrimi în timp ce a cântat „Condimente”, după moartea lui Nosfe (video)

Ruby este cunoscută publicului larg și pentru o colaborare cu Regele Trap-ului românesc, Nosfe. Cei doi au interpretat piesa „Condimente”. Acum, Ruby nu mai poate să o cânte în duet. Vedeta a avut o reacție emoționantă când a venit rândul melodiei „Condimente”. Artista a izbucnit în lacrimi și a spus: „Cântați voi, vă rog”.

Ruby a izbucnit în lacrimi

Ruby și Nosfe s-au înțeles foarte bine și au fost prieteni apropiați. Cei doi în urmă cu ceva ani, care în scurt timp a ajuns un hit ce se auzea la toate radiourile.

Vedetele s-au bucurat de succesul colaborării lor, fiind printre cele mai cunoscute piese. Astfel, artista nu s-a putut abține când a urmat să cânte melodia pe care o împărțea cu bunul ei prieten, Nosfe, notează

Ruby, șocată de moartea lui Nosfe

Ruby, una dintre artistele cu care Nosfe a colaborat e în stare de șoc, la aflarea veștii că Cântăreața a precizat că ar fi trebuit să se vadă cu Nosfe peste doar câteva zile, atunci când urma să aibă alături de el filmări pentru un nou videoclip.

”Nu pot să cred, în secunda asta am aflat. Nu pot să cred, sunt în stare de șoc în momentul ăsta. Mi-a spus acum un prieten, am vorbit cu el la telefon alaltăieri, trebuia să avem filmări, trebuia să ne vedem. Aseara m-am uitat la studio la videoclip. Nu pot să cred. Familia lui săraca, copilul… ”, ne-a transmis Ruby în lacrimi, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Nosfe a plecat la ceruri

Nosfe a fost unul dintre cei mai cunoscuți rapperi autohtoni și precum , Ruby, Shift, Connect-R, Loredana Groza, Theo Rose și mulți alții. De la aflarea veștii, colegii de breaslă aduc tot felul de omagii celui care a încântat lumea cu muzica lui.

„Un om super pozitiv, talentat, deschis la muzici noi, așa am ajuns să lucrez cu el. Toți ne întrebăm ce s-a întâmplat și pare fără sens.(…) Prima oară nici nu am crezut că este adevărat, am crezut că este o strategie de marketing, deși suna macabru. Probabil o parte din mine nu a vrut să creadă, că n-ai cum să te gândești că un om de 37 de ani poate să moară așa subit, fără să aibă un istoric înainte, fără să se aștepte nimeni”, a afirmat Randi.