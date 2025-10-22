Toamna nu înseamnă doar frunze arămii și seri răcoroase, ci și mirosul inconfundabil al dovleacului copt și al scorțișoarei. Rulourile cu dovleac și scorțișoară au devenit simbolul dulce al acestei perioade, un desert pufos, aromat și incredibil de gustos, care îmbină perfect tradiția cu rafinamentul modern.
Dovleacul, ingredientul-vedetă, aduce nu doar o nuanță vibrantă și o dulceață naturală, ci și o serie de beneficii pentru sănătate: este bogat în vitaminele A și C, dar și în antioxidanți care întăresc imunitatea.
Pentru a obține rulouri pufoase, se folosește un aluat îmbogățit cu lapte, unt și gălbenușuri. Drojdia se activează în lapte călduț cu zahăr, apoi se adaugă făina, sarea, untul topit și gălbenușurile. După frământare, aluatul se lasă la dospit aproximativ o oră, până devine aerat și elastic. Secretul unui rezultat reușit este răbdarea. Aluatul trebuie lăsat să crească într-un loc cald, ferit de curenți de aer, conform Cosânzenele Gătesc.
Umplutura este inima desertului: unt moale amestecat cu zahăr brun, scorțișoară și dovleac copt pasat. După ce aluatul a crescut, se întinde într-o foaie subțire, se distribuie umplutura, apoi se rulează strâns și se taie în felii egale. Acestea se așază într-o tavă unsă, se lasă din nou la dospit și, înainte de coacere, se toarnă peste ele puțină smântână lichidă, pentru un plus de frăgezime.
Rulourile se coc la 180°C până devin aurii și ușor caramelizate, apoi se ung cu o cremă fină din brânză, dovleac copt și zahăr pudră. Rezultatul? Un desert cald, pufos și parfumat, care transformă orice zi de toamnă într-un moment de răsfăț dulce. Perfecte lângă o cană de ceai sau cafea, rulourile cu dovleac și scorțișoară aduc în casă gustul autentic al toamnei românești.
@cosanzenele.gatesc Nu exageram, dar aceste rulouri cu dovleac copt si scortisoara sunt desertul care ar trebui declarat oficial simbolul toamnei. Pufoase, aromate si atat de gustoase incat dispar repede din tava. Astazi am fost la cumparaturi la Piata Lidl si, pe langa multe alte bunatati, am luat si un dovleac – ca doar este sezonul lui. 📝Lista ingrediente: Pentru aluat: – 500 g de faina 000; – 7 g de drojdie uscata; – 3 galbenusuri; – 250 ml de lapte; – 70 de unt topit; – 60 g de zahar; – un varf de lingurita de sare. Pentru umplutura: – 100 g de unt; – 200 g de zahar brun; – o lingura de scortisoara; – 200 g de dovleac copt; Pentru crema: – 80 g de zahar pudra; – 300 g de crema de branza; – 100 g de dovleac copt Extra: 150 g de smantana lichida 🧑🏻🍳Mod de pregatire: Luam dovleacul, il spalam, il taiem pe jumatate, ii scoatem semintele pe care le punem deoparte, va aratam intr-o alta reteta ce facem cu ele, si il punem la copt. Cat timp acesta sta la copt, ne ocupam de aluat. Activam drojdia cu zaharul si putin lapte. Adaugam faina intr-un bol mai mare, punem si sare, galbenusurile si untul topit. Continuam cu drojdia activata si restul de lapte amestecat cu zaharul si framantam pana cand aluatul nu se mai lipeste de maini. Acoperim cu un prosop sau folie si lasam la dospit la cald pentru o ora. Pregatim si umplutura din unt, zahar brun si scortisoara. Punem aluatul pe o suprafata data cu putin ulei si intindem bine cu sucitorul. Adaugam si prima umplutura, avand grija sa fie distribuita uniform. Al doilea strat este cu dovleac copt. Il putem pasa direct cu furculita sau il putem da printr-un blender. Strangem bine aluatul, iar acum nu ne ramane decat sa il taiem fie cu un cutit, fie cu o atat si sa aranjam rulourile pe o tava unsa cu unt. Important este sa lasam spatiu intre ele. Acoperim cu folie si le mai lasam la dospit inca jumatate de ora, apoi adaugam smantana lichida peste ele si le bagam direct la cuptor (180 de grade cu ventilatie pentru 15 minute pe gratarul din mijloc, apoi le coboram pe gratarul de jos, dam coacere clasica si le mai lasam inca 10-12 minute). Cand sunt gata, le rasfatam cu o crema delicioasa facuta din crema de branza, dovleac si zahar pudra. Rezultatul? Cele mai bune rulouri cu scortisoara cu gust de toamna. Sunt pufoase, aromate si atat de gustoase incat lasi orice pentru ele. Urmariti Cosanzenele Gatesc pentru mai multe delicii! @lidlromania #LidlRomania #PiataLidl #IaCevaDinPiata #TreciPeProaspat #ad ♬ original sound – cosanzenele.gatesc