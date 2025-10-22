B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rulourile cu dovleac și scorțișoară, desertul vedetă al toamnei. Iată cum se prepară (VIDEO)

Rulourile cu dovleac și scorțișoară, desertul vedetă al toamnei. Iată cum se prepară (VIDEO)

Elena Boruz
22 oct. 2025, 14:15
Rulourile cu dovleac și scorțișoară, desertul vedetă al toamnei. Iată cum se prepară (VIDEO)
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum se prepară aluatul perfect pentru rulouri
  2. Care este combinația ideală de arome
  3. Ce să adaugi la final pentru un plus de gust

Toamna nu înseamnă doar frunze arămii și seri răcoroase, ci și mirosul inconfundabil al dovleacului copt și al scorțișoarei. Rulourile cu dovleac și scorțișoară au devenit simbolul dulce al acestei perioade, un desert pufos, aromat și incredibil de gustos, care îmbină perfect tradiția cu rafinamentul modern.

Dovleacul, ingredientul-vedetă, aduce nu doar o nuanță vibrantă și o dulceață naturală, ci și o serie de beneficii pentru sănătate: este bogat în vitaminele A și C, dar și în antioxidanți care întăresc imunitatea.

Cum se prepară aluatul perfect pentru rulouri

Pentru a obține rulouri pufoase, se folosește un aluat îmbogățit cu lapte, unt și gălbenușuri. Drojdia se activează în lapte călduț cu zahăr, apoi se adaugă făina, sarea, untul topit și gălbenușurile. După frământare, aluatul se lasă la dospit aproximativ o oră, până devine aerat și elastic. Secretul unui rezultat reușit este răbdarea. Aluatul trebuie lăsat să crească într-un loc cald, ferit de curenți de aer, conform Cosânzenele Gătesc.

Care este combinația ideală de arome

Umplutura este inima desertului: unt moale amestecat cu zahăr brun, scorțișoară și dovleac copt pasat. După ce aluatul a crescut, se întinde într-o foaie subțire, se distribuie umplutura, apoi se rulează strâns și se taie în felii egale. Acestea se așază într-o tavă unsă, se lasă din nou la dospit și, înainte de coacere, se toarnă peste ele puțină smântână lichidă, pentru un plus de frăgezime.

Ce să adaugi la final pentru un plus de gust

Rulourile se coc la 180°C până devin aurii și ușor caramelizate, apoi se ung cu o cremă fină din brânză, dovleac copt și zahăr pudră. Rezultatul? Un desert cald, pufos și parfumat, care transformă orice zi de toamnă într-un moment de răsfăț dulce. Perfecte lângă o cană de ceai sau cafea, rulourile cu dovleac și scorțișoară aduc în casă gustul autentic al toamnei românești.

@cosanzenele.gatesc Nu exageram, dar aceste rulouri cu dovleac copt si scortisoara sunt desertul care ar trebui declarat oficial simbolul toamnei. Pufoase, aromate si atat de gustoase incat dispar repede din tava. Astazi am fost la cumparaturi la Piata Lidl si, pe langa multe alte bunatati, am luat si un dovleac – ca doar este sezonul lui. 📝Lista ingrediente: Pentru aluat: – 500 g de faina 000; – 7 g de drojdie uscata; – 3 galbenusuri; – 250 ml de lapte; – 70 de unt topit; – 60 g de zahar; – un varf de lingurita de sare. Pentru umplutura: – 100 g de unt; – 200 g de zahar brun; – o lingura de scortisoara; – 200 g de dovleac copt; Pentru crema: – 80 g de zahar pudra; – 300 g de crema de branza; – 100 g de dovleac copt Extra: 150 g de smantana lichida 🧑🏻‍🍳Mod de pregatire: Luam dovleacul, il spalam, il taiem pe jumatate, ii scoatem semintele pe care le punem deoparte, va aratam intr-o alta reteta ce facem cu ele, si il punem la copt. Cat timp acesta sta la copt, ne ocupam de aluat. Activam drojdia cu zaharul si putin lapte. Adaugam faina intr-un bol mai mare, punem si sare, galbenusurile si untul topit. Continuam cu drojdia activata si restul de lapte amestecat cu zaharul si framantam pana cand aluatul nu se mai lipeste de maini. Acoperim cu un prosop sau folie si lasam la dospit la cald pentru o ora. Pregatim si umplutura din unt, zahar brun si scortisoara. Punem aluatul pe o suprafata data cu putin ulei si intindem bine cu sucitorul. Adaugam si prima umplutura, avand grija sa fie distribuita uniform. Al doilea strat este cu dovleac copt. Il putem pasa direct cu furculita sau il putem da printr-un blender. Strangem bine aluatul, iar acum nu ne ramane decat sa il taiem fie cu un cutit, fie cu o atat si sa aranjam rulourile pe o tava unsa cu unt. Important este sa lasam spatiu intre ele. Acoperim cu folie si le mai lasam la dospit inca jumatate de ora, apoi adaugam smantana lichida peste ele si le bagam direct la cuptor (180 de grade cu ventilatie pentru 15 minute pe gratarul din mijloc, apoi le coboram pe gratarul de jos, dam coacere clasica si le mai lasam inca 10-12 minute). Cand sunt gata, le rasfatam cu o crema delicioasa facuta din crema de branza, dovleac si zahar pudra. Rezultatul? Cele mai bune rulouri cu scortisoara cu gust de toamna. Sunt pufoase, aromate si atat de gustoase incat lasi orice pentru ele. Urmariti Cosanzenele Gatesc pentru mai multe delicii! @lidlromania #LidlRomania #PiataLidl #IaCevaDinPiata #TreciPeProaspat #ad ♬ original sound – cosanzenele.gatesc

Tags:
Citește și...
În ce relații a rămas Mihaela Botezatu cu fiii Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoană, după decesul omului de afaceri: „Ne respectăm”
Monden
În ce relații a rămas Mihaela Botezatu cu fiii Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoană, după decesul omului de afaceri: „Ne respectăm”
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Monden
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Monden
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
Monden
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj
Eveniment
În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj
Cătălin Botezatu, dezvăluiri din copilărie: „Dacă nu făceam lucrurile bine, mâncam bătaie”. Ce i-a rămas în minte designerului
Monden
Cătălin Botezatu, dezvăluiri din copilărie: „Dacă nu făceam lucrurile bine, mâncam bătaie”. Ce i-a rămas în minte designerului
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Monden
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Monden
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Monden
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Monden
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Ultima oră
16:59 - RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
16:42 - Percheziții DIICOT la IPJ Timiș: Polițiști implicați într-o afacere la negru cu produse de lux. Ce au descoperit anchetatorii
16:41 - România devine noua destinație pentru muncitorii din Africa. Câți bani câștigă într-o oră un muncitor kenyan
16:28 - Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
16:08 - Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
16:08 - Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
16:01 - Poate baia cu gheață să-ți redea instant strălucirea feței? Ce spun specialiștii despre noul truc viral
15:49 - Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală
15:46 - Locatarii din blocul explodat se revoltă. Statul vrea să îi facă chiriași (VIDEO)
15:35 - Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare