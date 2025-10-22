Toamna nu înseamnă doar frunze arămii și seri răcoroase, ci și mirosul inconfundabil al dovleacului copt și al scorțișoarei. Rulourile cu dovleac și scorțișoară au devenit simbolul dulce al acestei perioade, un , aromat și incredibil de gustos, care îmbină perfect tradiția cu rafinamentul modern.

Dovleacul, ingredientul-vedetă, aduce nu doar o nuanță vibrantă și o dulceață naturală, ci și o serie de beneficii pentru sănătate: este bogat în vitaminele A și C, dar și în antioxidanți care întăresc imunitatea.

Cum se prepară aluatul perfect pentru rulouri

Pentru a obține rulouri pufoase, se folosește un aluat îmbogățit cu lapte, unt și gălbenușuri. Drojdia se activează în lapte călduț cu zahăr, apoi se adaugă făina, sarea, untul topit și gălbenușurile. După frământare, aluatul se lasă la dospit aproximativ o oră, până devine aerat și elastic. Secretul unui rezultat reușit este răbdarea. Aluatul trebuie lăsat să crească într-un loc cald, ferit de curenți de aer, conform

Care este combinația ideală de arome

Umplutura este inima desertului: unt moale amestecat cu zahăr brun, scorțișoară și dovleac copt pasat. După ce aluatul a crescut, se întinde într-o foaie subțire, se distribuie umplutura, apoi se rulează strâns și se taie în felii egale. Acestea se așază într-o tavă unsă, se lasă din nou la dospit și, înainte de coacere, se toarnă peste ele puțină smântână lichidă, pentru un plus de frăgezime.

Ce să adaugi la final pentru un plus de gust

Rulourile se coc la 180°C până devin aurii și ușor caramelizate, apoi se ung cu o cremă fină din brânză, dovleac copt și zahăr pudră. Rezultatul? Un desert cald, pufos și parfumat, care transformă orice zi de toamnă într-un moment de răsfăț dulce. Perfecte lângă o cană de ceai sau cafea, rulourile cu dovleac și scorțișoară aduc în casă gustul autentic al toamnei românești.