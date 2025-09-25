B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba

Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba

Selen Osmanoglu
25 sept. 2025, 14:56
Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
Facebook/Asia Express 2025
Cuprins
  1. Despre cine este vorba
  2. De ce nu merg împreună
  3. Ce alternative are
  4. Un program încărcat
  5. Romantism și surprize
  6. Elena, despre serialul în care joacă

Un cuplu din România, format dintr-o actriță și un producător muzical, dorește să participe la „Asia Express”, însă separat. Actrița spune că trebuie să găsească formula potrivită astfel încât să existe un echilibru.

Despre cine este vorba

Este vorba despre Elena Mogîldea Cernea, actriță în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, și Bubu Cernea, producător muzical.

Elena este conștientă că nu va putea să facă echipă cu soțul ei. Ea a dezvăluit și care este motivul.

De ce nu merg împreună

Actrița spune că ar vrea să meargă la emisiune cu soțul ei, însă nu se poate.

„Ar fi fost frumos, dar, din păcate, noi nu putem să facem echipă pentru că suntem în trusturi diferite și nu avem cum. Da, absolut mă tentează, chiar sper la un moment dat să mă duc. Trebuie doar să găsesc formula potrivită astfel încât să nu ne facem nici de rușine și să ne descurcăm cât de cât”, a explicat ea, conform Cancan.

Ce alternative are

În locul lui Bubu, Elena spune că ar lua-o pe prietena ei sau poate chiar fratele.

„Pe mama nu aș supune-o la astfel de aventură. Nici pe mama soacră n-aș vrea să o chinui. Cred că aș face o echipă bună cu fratele meu sau cu o prietenă”, a spus ea.

Întrebată ce o atrage la acest format, aceasta a răspuns: „Căutatul cazării, căutatul transportului, tentația de a mânca orice ți se dă pe acolo. Nu am nicio fobie”.

Un program încărcat

Cei doi soți au avut un program încărcat vara aceasta. Elena mărturisește că a fost prinsă cu treabă și a reușit să meargă cu Bubu la mare doar trei zile.

„Da, așa este. Am fost plecați trei zile, într-adevăr, la mare, în Grecia, pentru că atunci ni s-au nimerit zilele libere comune. Măcar o săptămână sau zece zile nu am avut împreună. Eu am mai avut câteva zile libere în august, pentru că la sfârșit în iulie am terminat emisiunea la radio, în august am început filmările, dar cum nu filmez în fiecare zi, mi-a fost mai lejer un pic timpul. În schimb lui Bubu nu i-a fost atât de lejer și n-am putut să plecăm nicăieri. Sperăm însă, acum, în octombrie, să plecăm câteva zile”, a spus actrița.

Romantism și surprize

Cu toate că au programul plin și o mulțime de proiecte, cei doi continuă să se surprindă. Dacă ar fi să facem o comparație, Elena spune că Bubu este cel mai romantic din relație.

„Săptămâna trecută m-a surprins. Am avut spectacolul, a treia reprezentație la Palatele Mogoșoaia într-un cadru de poveste, și nu știm dacă vremea ne va mai permite să-l jucăm afară și i-am spus: dacă poți, uite, mi-ar plăcea, pentru că n-a venit la niciun spectacol de până acum și avea chiar multă treabă, pentru că sunt seri în care vine la trei noapte acasă. Dar totuși și-a rupt din timpul lui, a venit la spectacol să mă vadă și l-am văzut abia pe la mijlocul spectacolului. Și când l-am văzut îți dai seama ce bucurie am avut”, a mărturisit aceasta.

Elena, despre serialul în care joacă

Elena a mărturisit că filmările la serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” merg foarte bine.

„Am ajuns acum într-un punct cu răsturnări de situație extraordinar de fascinante. Nu știi niciodată la ce să te aștepți și noi abia așteptăm să primim episoadele următoare, să vedem ce se mai întâmplă cu toată situația per ansamblu”, a spus aceasta.

„Evident, fiecare se uită pentru personajul lui, în ce situații mai intră, dar filmările merg foarte bine și pot să asigur telespectatorii că vor avea parte de niște surprize”, a adăugat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
Monden
Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
Monden
Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”
Monden
Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”
Raluca Bădulescu, peripeții la Asia Express cu o „influenceriță suferindă”: „Noi eram practic gândacii ei de bucătărie. Unde te duci, fă?”
Monden
Raluca Bădulescu, peripeții la Asia Express cu o „influenceriță suferindă”: „Noi eram practic gândacii ei de bucătărie. Unde te duci, fă?”
Paula Seling, dezvăluiri emoționante despre fiica ei: „Ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”. Cu ce probleme se confruntă
Monden
Paula Seling, dezvăluiri emoționante despre fiica ei: „Ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”. Cu ce probleme se confruntă
Roxana Ionescu, despre faima la 20 de ani: „Nu este frumos să te lauzi, dar…”. Cum a ajuns să lucreze în televiziune
Monden
Roxana Ionescu, despre faima la 20 de ani: „Nu este frumos să te lauzi, dar…”. Cum a ajuns să lucreze în televiziune
Cătălin Botezatu, despre Loredana: „Îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea”. Ce relație au aceștia
Monden
Cătălin Botezatu, despre Loredana: „Îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea”. Ce relație au aceștia
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express. „Nu credeam vreodată să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici și temeri” (VIDEO)
Monden
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express. „Nu credeam vreodată să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici și temeri” (VIDEO)
Gestul șocant făcut de Anca Pandrea după moartea lui Iurie Darie: „Am vrut să mă duc după el” (VIDEO)
Monden
Gestul șocant făcut de Anca Pandrea după moartea lui Iurie Darie: „Am vrut să mă duc după el” (VIDEO)
Bontea și Dumitrescu, glume pe seama lui Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „De când ești singurel…”
Monden
Bontea și Dumitrescu, glume pe seama lui Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „De când ești singurel…”
Ultima oră
15:54 - Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
15:50 - Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
15:30 - Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
15:09 - Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
14:54 - CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
14:44 - Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
14:38 - Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
14:13 - Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”
14:03 - Dormim mai mult, dar cu ce preț? Riscurile trecerii la ora de iarnă
14:02 - Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”