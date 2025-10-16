B1 Inregistrari!
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia

S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 13:57
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia
Diane Keaton Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Nancy Kaszerman
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce a transmis familia
  3. O moarte neașteptată
  4. O actriță iubită

Actrița americană Diane Keaton a murit pe 11 octombrie 2025, la vârsta de 79 de ani. Familia acesteia a dezvăluit care a fost cauza.

Ce s-a întâmplat

Diane Keaton s-a stins din viață pe 11 octombrie 2025, la vârsta de 79 de ani. Vestea a fost confirmată de familia acesteia, însă, inițial, nu au fost oferite detalii suplimentare. Acum a fost explicată cauza morții.

Ce a transmis familia

„Familia Keaton este profund recunoscătoare pentru extraordinarele mesaje de dragoste și sprijin primite în ultimele zile, în numele iubitei lor Diane, care a murit din cauza unei pneumonii pe 11 octombrie”, a transmis familia într-un comunicat pentru revista People, citat de Viva.

„Iubea animalele și susținea cu fermitate comunitatea persoanelor fără adăpost, așa că orice donație în memoria ei către o bancă locală de alimente sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat și foarte apreciat pentru ea”, au mai transmis apropiații actriței.

O moarte neașteptată

Familia actriței a mărturisit că moartea acesteia a fost una neașteptată. Starea de sănătate a femeii s-a deteriorat brusc.

„S-a deteriorat foarte brusc, ceea ce a fost sfâșietor pentru toți cei care o iubeau”, a spus familia. Moartea ei „a fost atât de neașteptată”, „mai ales pentru cineva cu atâta putere și spirit”, a adăugat.

„În ultimele luni de viață, a fost înconjurată doar de cei mai apropiați membri ai familiei, care au ales să păstreze totul în strictă confidențialitate. Nici măcar prietenii vechi nu erau pe deplin conștienți de ceea ce se întâmpla”, au adăugat apropiații.

O actriță iubită

Diane Keaton a fost o actriță apreciată, cunoscută mai ales pentru filmele „Annie Hall” și „The Godfather”. Rolul ei din Annie Hall (1977), regizat de Woody Allen, i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

De asemenea, a fost nominalizată de patru ori la Oscar, a câștigat două Globuri de Aur și un premiu BAFTA.

În 2017, Keaton a fost onorată cu premiul pentru întreaga carieră oferit de American Film Institute (AFI), iar în 2007 a primit omagiul Film at Lincoln Center Gala Tribute.

