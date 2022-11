S-a aflat ce studii are Theo Rose. Artista a povestit despre cea mai mare decepție din viața sa: ”Am plecat de acolo plângând, era visul meu năruit”

este una dintre cele mai iubite artiste din țară. Cântăreața este în plină ascensiune profesională iar melodiile sale sunt fredonate mii de fani, majoritatea fiind pe primul loc în tranding. Toată lumea știe despre talentul inegalabil al artistei, însă puține persoane au cunoștință despre studiile pe care aceasta le are.

Ce studii are Theo Rose

Theo Rose a intrat în industria muzicală de pe vremea când era doar un copil. Artista avea patru ani când, după exemplul surorii sale, s-a apucat să își șlefuiască talentul nativ, ca mai apoi, în perioada adolescenței, să se lanseze oficial. Deși drumul său a fost presărat și de încercări, artista a reușit să treacă cu brio peste ele și acum se bucură de un succes pe care îl merită pe deplin. Dacă în cariera muzicală artista este foarte îndrăgită, mai nou , odată cu începerea serialului Clanul în care are un rol care îi vine mănușă.

Theo Rose a ratat șansa de a intra la actorie

Artista se pare că nu s-a bazat doar pe talentul său muzical, fiind o elevă silitoare care a terminat liceul de muzică Dinu Lipatti din Capitală, cu o medie mare, 9.40. Odată absolvit examenul maturității, cântăreața a hotărât că vrea să schimbe puțin macazul și să treacă de la muzică la actorie. Aceasta nu a mai dorit să continue studiile în muzică, fiind de părere că are stăpânește deja aceste noțiuni, și a vrut să dea la teatru.

„Eu am ales la momentul ăla să fac actorie pentru că simțeam că am terminat cu noțiunile muzicale. Adică nu aveam ce să fac cu atât de multă teorie muzicală. Oricum am uitat mere parte din lucrurile pe care le-am învățat în liceu deja. Nu-mi trebuie atâta muzică, eu când mă apuc să cânt nu mă întreabă nimeni ce note am luat”, a mărturisit artista în cadrul podcastului lui Măruță.

Deși își dorea enorm să intre la teatru, actrița din Clanul a întârziat cinci minute la admitere și nu a mai fost lăsată să susțină examenul.

„Am plecat de acolo plângând, m-am oprit la prima biserică, plângeam cu suspine, era visul meu năruit”, a mai adăugat aceasta.