S-a aflat numele câștigătorului sezonului 15 „Chefi la cuțite”, cu doar câteva ore înainte de marea finală. Iată din ce echipă face parte

S-a aflat cine e marele câștigător al sezonului 15 „ ”. Cu toate că marea finală va avea loc miercuri seara, deja s-a aflat numele norocosului câștigător.

„În avans și în exclusivitate”

Vipere Vesele sunt cele care au anunțat pe pagina de Instagram numele celui care pleacă acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Potrivit acestora, Claudiu Gherguț, concurent în echipa condusă de Chef , este marele câștigător.

„În avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de Instagram Viperele Vesele, vă anunțăm că sezonul 15 al emisiunii «Chef la Cuțite» va fi câștigat de Claudiu Gherguț, din echipa lui Chef Orlando Zaharia”, au scris Viperele Vesele, pe pagina lor de Instagram.

Cine este Claudiu Gherguț

Claudiu Gherguț, originar din Brașov, și-a descoperit pasiunea pentru gătit în adolescență, o perioadă pe care a petrecut-o în Italia. Contactul cu cultura culinară italiană i-a aprins curiozitatea, dar adevărata revelație a venit mai târziu, în Franța, unde a înțeles că gastronomia nu este doar un domeniu profesional – ci o chemare care îl definește.

Pe parcursul carierei, Claudiu a acumulat experiență în bucătării rafinate, printre care se numără și un stagiu într-un restaurant cu o stea Michelin din Strasbourg, considerat de Tripadvisor cel mai bun restaurant din lume în anul 2018, potrivit .

Deși are în spate o carieră solidă, participarea la un concurs de gătit este o premieră pentru el. În mod surprinzător, nu s-a înscris singur, ci a fost propus de foștii săi colegi din România:

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie”, a spus Claudiu Gherguț, în filmulețul de prezentare.

În ciuda reținerilor legate de camerele de filmat și de bariera lingvistică, Claudiu a decis să îmbrățișeze provocarea – o experiență nouă ce pare să-i aducă un suflu proaspăt în carieră.