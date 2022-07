S-a stins din viață actorul Paul Sorvino, celebru pentru rolul din „Goodfellas”

Paul Sorvino, celebru pentru rolul din „Goodfellas”, la vârsta de 83 de ani. Actorul a murit luni, cu soția sa Dee Dee alături, potrivit TMZ.

Paul Sorvino, actorul care a interpretat rolurile lui Paulie Cicero în „Goodfellas” și sergentul NYPD Phil Cerretta din „Law & Order”, a încetat din viață.

Soția lui, Dee Dee, se crede că era alături de el în momentul morții sale. „Inimile noastre sunt frânte, nu va mai exista niciodată un alt Paul Sorvino, el a fost dragostea vieții mele și unul dintre cei mai mari interpreți care au onorat vreodată ecranul și scena”, se arată într-o declarație publicată de Roger Neal, publicistul lui Sorvino, în numele soției sale.

Celebrul actor are trei copii, printre care actriţa Mira Sorvino. Câștigătoare a Oscarului, Mira Sorvino, s-a numărat printre cei care au adus un omagiu pe rețelele de socializare: „Tatăl meu, marele Paul Sorvino, a murit. Inima mea este sfâșiată – o viață de iubire, bucurie și înțelepciune cu el sa încheiat. A fost cel mai minunat tată. Îl iubesc atât de mult. Îți trimit dragoste în stele, tată, pe măsură ce te înalți”, a fiica lui Paul Sorvino.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.

— Mira Sorvino (@MiraSorvino)