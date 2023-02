S-a stins din viață legendarul compozitor Burt Bacharach, recunoscut pentru hiturile sale „I Say a Little Prayer” şi „Raindrops Keep Fallin’ on My Head”

Burt Bacharach s-a stins din viață la 94 de ani, lăsând în urmă hituri legendare precum „I Say a Little Prayer” şi „Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, a precizat joi presa americană, conform .

personaje celebre din lumea muzicii precum Dionne Warwick, Tom Jones, Aretha Franklin, The Beatles şi Elvis Costello.

Cauza decesului

din cauze naturale în locuinţa sa din Los Angeles, fiind înconjurat de familie când și-a dat ultima suflare, a fost declarația agentului său.

El a lucrat pentru Marlčne Dietrich, iar în 1957 l-a întâlnit pe textierul Hal David, cu care a format un duo de legendă. Cei au creat împreună 15 melodii în Top 40 american, între 1962 şi 1968.

Ei au câștigat împreună două premii Oscar în anul 1970 pentru coloana sonoră a filmului „Butch Cassidy and the Sundance Kid” şi pentru melodia sa originală „Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, iar în 1982 Burt Bacharach a câștigat un al treilea Oscar.