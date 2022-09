Sărut pasional între Ruxi și Cristi Mitrea în show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Ce ai făcut? Te-ai îndrăgostit de el?”

La ediția de marți, 27 septembrie, a show-ului « », Cristi Mitrea și Ruxi au încins atmosfera cu manifestări tandre și un sărut pasional.

Cei doi concurenți au reușit să își șocheze colegii cu apropierea dintre ei.

Ruxi și Cristi Mitrea, sărut pasional la „Sunt Celebru, scoate-mă de aici”

Cristi Mitrea și Ruxi s-au întors în tabără ținându-se de mână, ca doi îndrăgostiți, după ce au fost trimiși la o probă ce le-a pus la încercare îndemânarea.

Cu toate că în timpul probei cei doi s-au aflat în postura de a fi adversari, după încheierea acesteia, , spre mirarea tuturor celor prezenți, potrivit click.ro.

Zvonurile că între cei doi este posibil să existe ceva mai mult decât o simplă prietenie au început rapid să circule.

„Cum să te pupi cu Mitrică?! Am rămas şocată, cum să te pupi cu el? Rux, ce ai făcut? Intenţionat? Îţi place de el? Te-ai îndrăgostit de el?”, a întrebat Anisia.

„Doamne, m-am pupat cu Mitrică! Efectiv, eu nu pot să trec peste asta. Vă dați seama că în seara asta am lins șobolani și șocul e mai mare că m-am pupat cu Mitrică, decât că am lins șobolanii. Și m-am pupat cu Mitrică după ce amândoi am lins șobolani”, a spus Ruxi mai apoi.

Cum au reacționat concurenții la sărutul dintre Ruxi și Cristi Mitrea

Văzând impulsul de moment al lui Cristi Mitrea, : „S-a întors cu asta de mână! O fi pupat-o? Cred că am auzit greșit!”, a afirmat Mara Bănică.

„Eu am fost șocată, apoi mi-am zis: cu ce mă afectează pe mine, sau pe noi că i-a sucit mințile?”, a mai spus aceasta.

Bia Khalifa și-a exprimat și ea punctul de vedere: „Cum să fiu geloasă pe scândura de Ruxi și pe deformatul de Cristi, când el are mai multe vergeturi pe burtă, decât tot Bucureștiul la un loc”