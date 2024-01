Saveta Bogdan, cerută în căsătorie la 78 de ani. ”Ești prea bătrân. Eu vreau un bărbat mai tânăr!”

cântărețe de muzică populară artiste din România, a împlinit cu doar câteva zile în urmă venerabila vârstă de 78 de ani.

”Am întinerit cu 20 de ani, pentru că publicul mă iubește”

Pe lângă urările primite de la familie, prieteni și cunoscuți, interpreta de muzică populară spune că, spre surprinderea sa, un număr destul de mare de fani au felicitat-o și prin intermediul conturilor sale de pe rețelele de socializare, demonstrându-i că publicul nu a uitat-o și că încă o iubește.

„Am avut la mesaje de ziua mea, de n-am avut de când sunt eu! Nu am avut în viața mea atâtea mesaje. Trei zile am fost serbată de televiziuni. Am întinerit cu 20 de ani, pentru că am observat că publicul mă iubește foarte mult. Nici nu mă așteptam!”, a declarat Saveta Bogdan, potrivit .

”Ești prea bătrân. Eu vreau un bărbat mai tânăr!”

Mai mult de atât, artista a povestit că, în afara felicitărilor, a primit chiar și o cerere în căsătorie! Pretendentul n-a avut destul curaj să fie față-în-față și a sunat-o la telefon, dar, din păcate pentru el, cererea i-a fost refuzată.

„M-a sunat un bărbat să mă ceară la telefon de nevastă. I-am spus: ‘Du-te, domne, de aici! Câți ani ai mata? ‘Am 40’, mi-a spus el. ‘Ești prea bătrân. Eu vreau un bărbat mai tânăr’. Păi, ce să îi spun? Eu mă mai mărit la vârsta mea?’ I-am spus: ‘dacă dumneata îmi dai telefon să îmi spui ‘La mulți ani!’ asta este altceva, dar nu sunt de măritat eu! Numai cu unul și mai tânăr!”, .