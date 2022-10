Saveta Bogdan, mărturisiri tulburătoare! Interpreta de muzică populară a fost înșelată cu peste 80 de femei: „Nu mă așteptam ca lista să fie așa de lungă”

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite și renumite interprete de muzică populară. Vocea și talentul artistei sunt apreciate nu numai în România, dar și în SUA.

În vârstă de 76 de ani, Saveta Bogdan . Artista a mărturisit că fost înșelată de cel care i-a fost soț cu peste 80 de femei.

Saveta Bogdan a fost înșelată cu peste 80 de femei

Interpreta de muzică populară care au pus-o într-o postură de-a dreptul umilitoare. Cu toate că a fost căsătorită de două ori la rând, ambele relații ale artistei s-au demonstrat a fi un dezastru total.

Motivul celui de-al doilea divorț a fost infidelitatea soțului. Cântăreața a povestit cum a descoperit că fostul ei soț a înșelat-o cu peste 80 de femei.

„Am divorțat după 30 de ani de căsnicie pentru că el s-a îndrăgostit de o femeie mult mai tânără decât mine. Nu i-am stat în cale. I-am zis să plece.

A plecat, iar când să iasă pe ușă i-a spus fiică-mii că vrea jumătate din cărțile pe care le aveam în casă. Fata luând cărțile și răsfoind prin ele a găsit o listă cu femeile cu care s-a culcat.

A scris numele fiecărei femei. Tot. Se culcase cu 80 și ceva de femei, parcă 83. A scris în dreptul fiecărei femei numele, câți ani avea, unde se întâmplase evenimentul. , dar nu mă așteptam ca lista să fie așa de lungă”, a povestit Saveta Bogdan la Antena Stars, potrivit Fanatik.

Saveta Bogdan și-a făcut testamentul

Artista s-a gândit la momentul când ea nu o să mai fie, așa că și-a pregătit încă de pe acum testamentul. Recent, din București. Aceasta a decis că apartamentul pe care îl are și în care locuiește acum îl lasă moștenire fiicei sale.

„Fata mea a venit din America pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu.

Mă rog, ce am avut la bancă, ce am… să îi fac și eu si am făcut actele, , acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie”, a declarat artista de muzică populară, care a mai dezvăluit și ce condiție a pus.

„Cât trăiesc eu, stau în casa mea, după ce nu o să mai fiu eu, este casa ei, dar cât trăiesc eu… am pus clauze, numai cu clauze. Am pus clauze pentru că am zis că așa este mai bine, așa m-a învățat lumea, așa m-a învățat și notărița, am pus clauze.

Am vrut să fie pusă pe numele ei, așa, pentru liniștea mea. A fost emoționată, pentru că nu se aștepta ca eu să îi fac actele. M-a luat în brațe, m-a pupat, a plâns”, a adăugat Saveta Bogdan pentru Antena Stars, notează Fanatik.