Anda Adam a reacționat după ce a spus despre ea că este „ ” și a surprins-o în multe moduri neplăcute.

Reacția Andei Adam

Mara Bănică a spus despre Anda Adam că a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere și că nu se aștepta ca aceasta să aibă atât de multe fițe, conform Cancan.

La rândul ei, Anda Adam a răbufnit și a adus acuzații la adresa concurentei Mara Bănică.

„Deci, se pare că nu mai e o calitate a fi pe față, a fi un om direct și a fi corect. Pentru că eu am vrut să fim corecți. Am venit aici, am zis: păi, nu se poate pentru unul așa, pentru altul așa. Dar să vă explic toate neregulile, ca să nu mai ziceți că noi am avut senzația că nu știm în ce emisiune suntem. Noi am știu foarte bine în ce emisiune suntem, dar s-au întâmplat foarte multe nereguli. Tocmai de aceea ne-am și enervat la un moment dat, pentru că la unii se ține cont, la alții nu se ține cont. La unii se trece cu vederea și așa mai departe”, a răspuns Anda Adam.

„Calitate zero, super fake”

„Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CANCAN. Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe Rec. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”, a mai spus Anda Adam, în mediul online.

„Așa că iarăși cu acuzațiile tale că noi furăm mașina, că în Asia Express se fură mașina. Nu, Mara, tu furi curent pentru că tu poți să și jignești oamenii. Asta nu mai văd oamenii la televizor. Că pe toți oamenii ăștia bătrâni și din Filipine și din Vietnam varză îi faci. Ăștia pot să ți fie părinții fato. Ăștia la care le iei tu familiile non stop. Că nu ești non stop pe post cu comportamentul tău de trei lei față de acești oameni, care sunt acolo puși ca să ne arate niște probe”, a adăugat.

„Nu vă imaginați”

„În ce hal poate să îi jignească femeia asta, nu vă imaginați. Deci eu am asistat la câteva faze de îmi venea să intru într-un pământ. Adică nu ai cum să vorbești în halul ăla cu un om care nu are nicio vină, e pus acolo ca să ți arate ce ai de făcut. Femeia asta nu vă imaginați cum poate să vorbească cu oamenii ăștia și din păcate nu se vede la televizor cam tot ce spune. Mă rog, nu se văd multe, că nu au cum să monteze cei de la Antena 1 tot în 3 ore. Adică emisiunea nu e despre caracterul cuiva, e despre, mă rog, ce se întâmplă acolo și trebuie să bage și ei din toate, și din probe, și din vorbe, și din de toate”, a mai spus Anda Adam.

„Dar nu vă imaginați lucruri pe care voi nu le vedeți la televizor. Câte am auzit și am văzut, și nu le-am văzut pe post, și oamenii respectiv nu și-au mai luat hate-ul de la public. E hate în funcție de ce se pune, dar sunt chestii mult mai nasoale decât 3 reacții de ale mele”, a adăugat.