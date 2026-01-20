B1 Inregistrari!
Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă"

Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”

Traian Avarvarei
20 ian. 2026, 15:56
Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
Monica Gabor și Oana Zăvoranu, în emisiunea acesteia din urmă. Sursa foto: Captură video Kanal D
Scandalul de proporții dintre Monica Gabor și Oana Zăvoranu, din urmă cu mulți ani, a revenit în atenția publică. Oana Zăvoranu a invitat-o pe Monica Gabor în emisiunea ei de la Kanal D, dar apoi s-a enervat și a dat-o afară.

De ce Oana Zăvoranu a dat-o afară din emisiune pe Monica Gabor

În 2009, Oana Zăvoranu a invitat-o pe Monica Gabor în emisiunea ei, „Pact cu Diavoliţa”, de la Kanal D. Însă moderatoarea s-a enervat după ce invitata i-ar fi cerut să nu dea pe post anumite imagini.

„Ieşi afară, nesimţito!”, a țipat Oana Zăvoranu.

Monica Gabor ar mai fi fost deranjată că i se pun întrebări indiscrete. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu chiar ar fi amenințat că va împiedica difuzarea emisiunii dacă nu îi sunt respectate dorințele, scrie VIVA!.

Oana Zăvoranu, despre Monica Gabor: Tremura ca o piftie

„Tremura ca o piftie. Ea se credea un fel de prințesă, Angelina Jolie era un fel de Cenușăreasă. Un bărbat a luat-o în brațe și a pus-o pe pian. A fost în extaz, după vreo 10 minute și-a dat seama că s-a supărat. La intrare noi aveam o fântănă cu ciocolată și ne-am gândit să întâmpinăm invitații și cu șampanie și cu ciocolată. Tot spunea că nu sunt potrivite paharele de șampanie, că nu e așa bună ciocolata… Avea niște fițe… Șoferul ei, cum a auzit că e rost de scandal, dispăruse, s-a dus în mașină”, a povestit ulterior Oana Zăvoranu.

De cealaltă parte, Monica Gabor a preferat să fie mult mai reținută: „Deocamdată mă consult cu avocata. Nu pot să fac nici un fel de declaraţie. Sper să se încheie totul pe cale amiabilă”.

