Se căsătoresc Theo Rose și Anghel Damian? Mama artistei, primele declarații despre întrebarea care stă pe buzele tuturor

Nina Diaconu, mama lui Theo Rose, a făcut primele declarații despre relația dintre fiica sa și Anghel Damian, care în câteva luni vor deveni la rândul lor părinți

Familia îi este alături lui Theo Rose de când era mică, iar artista este pe val din punct de vedere profesional și urmează să devină mămică.

Totuși, acum că a devenit de notorietate că jurata de la „Vocea României” este însărcinată, lumea se întreabă dacă ea și Anghel Damian au în plan și o căsătorie.

„Nu am discutat cu ei despre nuntă”, spune mama lui Theo Rose

Nina Diaconu va susține cuplul indiferent de decizia celor doi în legătură cu un posibil mariaj.

„Nu am discutat cu ei despre nuntă, pentru că este strict problema lor. Noi, ca părinți, trebuie să avem mintea deschisă, să gândim deschis, nu mai trăim vremurile care erau acum o sută de ani. S-au schimbat lucrurile, au evoluat, s-au modernizat! Important este ca ei să fie bine. În rest, totul se face în timp și cu calm. Dacă este să fie nuntă bine, dacă nu, asta este, ce e dat de la Dumnezeu o să se întâmple”, a declarat Nina Diaconu pentru Click!

Mama lui Theo Rose vorbește la superlativ despre iubitul fiicei sale.

„Ne bucuram de aceste momente frumoase alături de ei. Este incredibil ce se întâmplă. Theo este bine și se bucură de această perioadă frumoasă din viață ei. Anghel Damian este așa cum nu am mai văzut până acum. Un băiat înțelept, cu un rost în viață, este o persoană caldă și plăcută, este absolut minunat. I-am și zis că este ceva ce nu vezi tot timpul! Pe lângă asta, el este foarte responsabil cu fiica mea. Este ceva ce noi nu am mai văzut. Are grijă de ea să nu se obosească prea mult, să îi fie bine. O iubește și o protejează la fiecare pas”, a povestit Nina Diaconu.