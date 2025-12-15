Nuntă cu scandal într-un oraș din vestul Germaniei, în acest weekend. Petrecerea a degenerat într-o bătaie generală, în timpul căreia mai multe persoane, inclusiv mireasa au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale

Nuntă cu scandal în Germania

O petrecere de căsătorie organizată weekendul trecut într-o localitate din vestul Germaniei, Hemer, situat la sud-est de Dortmund, s-a transformat într-o . Această nuntă cu scandal s-a încheiat cu mai mulți răniți care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Între victime s-a aflat chiar și mireasa, după cum a relatat , citată de DPA.

Cearta a izbucnit în timpul unui joc specific acestor petreceri de nuntă. Lucrurile au degenerat, iar disputele verbale s-au transformat rapid într-o bătaie generalizată. În altercație au fost impplicați numeroși invitați care și-au împărțit pumni și palme.

În acest context, mai multe persoane au avut nevoie de , din cauza rănilor căpătate. Un bărbat în vârstă de 39 de ani şi mireasa au fost transportaţi la spital pentru investigații și îngrijiri.

Poliția a fost anunțată la numărul de urgență. Apelantul a afirmat că în scandal au fost implicate aproximativ 30 de persoane. Drept urmare, în zonă au fost dislocate un număr important de forțe polițienești, pentru a face față unui conflict de amploare.

Polițiștii au ajuns la finalul bătăii

În cele din urmă s-a dovedit a fi o alarmă falsă. Polițiștii au intervenit la nunta cu scandal după ce bătaia s-a încheiat. Chiar și așa, au constatat ofițerii, tensiunile erau la un nivel destul de ridicat. Astfel s-a trecut la audierea celor implicați.

Martorii au povestit că altercaţia a început în timpul unui joc de nuntă, cunoscut sub numele de „aruncatul cravatei”. Acesta este un echivalent al jocului mult mai cunoscut, practicat în toată lumea, al „aruncării buchetului” de către mireasă. La fel ca și în cazul buchetului, cravata mirelui este aruncată în mulţime, iar cel care o prinde, în mod simbolic, va fi următorul bărbat care se va căsători.

Poliţia germană anchetează în prezent patru bărbaţi cu vârstele de 19, 28, 39 şi 47 de ani. Aceștia sunt suspecți de agresiune, în contextul în care se acuză reciproc de vătămare corporală.