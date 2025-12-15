B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Se întâmplă și la alții. Nuntă cu scandal în Germania. Mireasa a fost internată pentru îngrijiri

Se întâmplă și la alții. Nuntă cu scandal în Germania. Mireasa a fost internată pentru îngrijiri

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 19:30
Se întâmplă și la alții. Nuntă cu scandal în Germania. Mireasa a fost internată pentru îngrijiri
Foto simbol: Pixabay

Nuntă cu scandal într-un oraș din vestul Germaniei, în acest weekend. Petrecerea a degenerat într-o bătaie generală, în timpul căreia mai multe persoane, inclusiv mireasa au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale

Nuntă cu scandal în Germania

O petrecere de căsătorie organizată weekendul trecut într-o localitate din vestul Germaniei, Hemer, situat la sud-est de Dortmund, s-a transformat într-o bătaie generală. Această nuntă cu scandal s-a încheiat cu mai mulți răniți care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Între victime s-a aflat chiar și mireasa, după cum a relatat Poliţia germană, citată de DPA.

Cearta a izbucnit în timpul unui joc specific acestor petreceri de nuntă. Lucrurile au degenerat, iar disputele verbale s-au transformat rapid într-o bătaie generalizată. În altercație au fost impplicați numeroși invitați care și-au împărțit pumni și palme.

În acest context, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, din cauza rănilor căpătate. Un bărbat în vârstă de 39 de ani şi mireasa au fost transportaţi la spital pentru investigații și îngrijiri.

Poliția a fost anunțată la numărul de urgență. Apelantul a afirmat că în scandal au fost implicate aproximativ 30 de persoane. Drept urmare, în zonă au fost dislocate un număr important de forțe polițienești, pentru a face față unui conflict de amploare.

Polițiștii au ajuns la finalul bătăii

În cele din urmă s-a dovedit a fi o alarmă falsă. Polițiștii au intervenit la nunta cu scandal după ce bătaia s-a încheiat. Chiar și așa, au constatat ofițerii, tensiunile erau la un nivel destul de ridicat. Astfel s-a trecut la audierea celor implicați.

Martorii au povestit că altercaţia a început în timpul unui joc de nuntă, cunoscut sub numele de „aruncatul cravatei”. Acesta este un echivalent al jocului mult mai cunoscut, practicat în toată lumea, al „aruncării buchetului” de către mireasă. La fel ca și în cazul buchetului, cravata mirelui este aruncată în mulţime, iar cel care o prinde, în mod simbolic, va fi următorul bărbat care se va căsători.

Poliţia germană anchetează în prezent patru bărbaţi cu vârstele de 19, 28, 39 şi 47 de ani. Aceștia sunt suspecți de agresiune, în contextul în care se acuză reciproc de vătămare corporală.

Tags:
Citește și...
România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară
Monden
România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară
Povestea incredibilă de dragoste dintre Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. S-au cunoscut pe stradă și s-au căsătorit după 5 zile: „Cred în suflete-pereche”
Monden
Povestea incredibilă de dragoste dintre Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. S-au cunoscut pe stradă și s-au căsătorit după 5 zile: „Cred în suflete-pereche”
„Mi-a venit să plâng”. Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat într-o altă religie. Imagini de la slujbă (VIDEO)
Monden
„Mi-a venit să plâng”. Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat într-o altă religie. Imagini de la slujbă (VIDEO)
Lili Sandu, destăinuiri despre cele mai grele momente din viața de mamă: „Thomas era pe masa de operație, iar eu trebuia să fiu dimineața la filmări”
Monden
Lili Sandu, destăinuiri despre cele mai grele momente din viața de mamă: „Thomas era pe masa de operație, iar eu trebuia să fiu dimineața la filmări”
Mariana Moculescu vrea să revină în apartamentul în care a locuit cu Horia Moculescu: „Cred că merit să am partea mea”
Monden
Mariana Moculescu vrea să revină în apartamentul în care a locuit cu Horia Moculescu: „Cred că merit să am partea mea”
Scandalul Miss Finlanda: Sarah Dzafce își pierde titlul din cauza unui gest considerat rasist (GALERIE FOTO)
Monden
Scandalul Miss Finlanda: Sarah Dzafce își pierde titlul din cauza unui gest considerat rasist (GALERIE FOTO)
Iulia Vântur nu face niciun compromis când vine vorba de Crăciun. Preparatul tradițional care nu lipsește de pe masa ei
Monden
Iulia Vântur nu face niciun compromis când vine vorba de Crăciun. Preparatul tradițional care nu lipsește de pe masa ei
Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)
Monden
Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia: „Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!” (VIDEO)
Monden
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia: „Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!” (VIDEO)
Rețeta recomandată de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară plăcințele cu praz și cartofi
Monden
Rețeta recomandată de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară plăcințele cu praz și cartofi
Ultima oră
19:14 - Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar
19:05 - Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului
18:38 - România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară
18:34 - Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
18:06 - Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
18:00 - Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
17:36 - CSM renunță la atitudinea agresivă și la amenințări. Magistrații invitați la consultări pe tema disfuncționalităților din Justiție
17:16 - George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”
17:04 - Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)
16:59 - Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte