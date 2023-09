Se lasă cu divorț între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. / Ce reproșuri a primit soția artistului după ultimele apariții incendiare

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează un cuplu și au împreună un băiat, în vârstă de 4 ani, pe nume Alexandru. Nu de mult, soția artistului a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care arăta că este în vacanță cu băiatul ei. Printr-un mod subtil, femeia le-a dat de înțeles urmăritorilor săi că starul de la Antena 1 nu le-a fost alături.

Urmăritorii brunetei au început să bănuiască că cei doi se află la un pas de divorț. În ultimele postări de pe rețelele de socializare, Lavinia Pîrva s-a afișat tot mai puțin cu Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva a fost în vacanță fără Ștefan Bănică Jr.

„Am avut o vacanță plină, o vacanță în care am petrecut mult timp cu fiul meu, am învățat lucruri, am văzut lucruri, m-am relaxat dar am și obosit…Acum îmi este dor de casă și de muncă. Vă pup!”, a transmis vedeta, pe Facebook.

Internauții nu s-au abținut prea mult și au atacat secțiunea de comentarii cu mai multe întrebări, printre care: „Ștefan ce făcea când tu petreceai?”/ „Soțul unde e?”/ „Unde ai petrecut cu fiul?”.

Nu de mult, soția lui Ștefan Bănică Jr. a explicat de ce nu se afișează pe Internet cu tatăl copilului ei.

„Sunt activă, într-adevăr, pe reţelele sociale, pentru că îmi place să împărtăşesc lucruri şi experienţe frumoase pe care le descopăr. Lucrez cu mulți parteneri şi branduri în care cred, iar în momentul în care recomand un produs sau un brand, o fac după ce am testat produsul respectiv şi sunt sigură că fac o recomandare bună.

Nu-mi place însă să intru în intimitatea familiei mele pe conturile de socializare, fac asta rar şi doar atunci când simt cu adevărat să împart un anumit moment sau sentiment din viaţa mea cu publicul meu", a mai spus ea.