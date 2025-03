Ioana Ignat, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou împreună cu Sebastian Dobrincu. „Împreună suntem fericiți”

După ce și au apărut din nou împreună, un val de zvonuri și controverse s-a propagat în spațiul public. Cei doi au fost văzuți de mai multe ori în ultima perioadă și, din gesturile lor, reiese că s-au împăcat.

Mai mult decât atât, Ioana Ignat a lansat o piesă în urmă cu puțin timp, piesă pe care mulți dintre ascultărorii ei au interpetat-o ca fiind dedicată lui Sebastian Dobrincu.

„Nu trebuie să fie în totalitate despre mine, empatizez și cu poveștile altor oameni. Am făcut și teatru așa că pot să mă transpun într-o poveste. Este o piesă în care mă regăsesc, dar nu am scris-o singură, am scris-o cu alți doi colegi. Am scris-o ca să ne placă, am creat o poveste. Dar, într-adevăr, sunt niște lucruri și reale acolom există un sâmbure de adevăr, dar nu în totalitate”, a spus Ioana Ignat, potrivit .

„Important e să fim fericiți separat”

În urmă cu câteva luni, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu își anunțau despărțirea, iar o dovadă că totul se terminase între ei a fost relația ulterioară dintre Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu. Însă, după ce a încheiat-o cu vedeta, tânărul a fost din nou văzut alături de cântăreață. Mai mult, cei doi par să își fi petrecut și noaptea unul în compania celuilalt.

Deși Sebastian Dobrincu a susținut că s-au întâlnit întâmplator, Ioana Ignat a negat afirmațiile. În cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit despre importanța fericirii și că, indiferent câte greutăți apar de-a lungul timpului, acest sentiment înălțător rămâne scopul vieții.

„Eu nu am văzut ca el să fi declarat asta (n.r. că Sebastian Dobrincu a declarat că s-au întâlnit din întâmplare) (…) Important e să fim fericiți separat, zi de zi, că ăsta e scopul vieții să fii fericit individual, să nu depinzi de cineva și eu sunt fericită singură, el cu siguranță, e fericit singur și împreună suntem fericiți”, a declarat Ioana Ignat, în cadrul unei emisiuni TV.