Sebastian Dobrincu, despre motivul din spatele despărțirii de Otniela Sandu. „Dacă iubești, îl înțelegi, nu?”

Prezent la mai multe emisiuni, a mărturisit că relația dintre el și Otniela Sandu a luat sfârșit. Acesta a oferit, într-un mod subtil caracteristic, detalii despre motivele care au dus la separarea celor doi tineri.

Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu formau un cuplu de aproximativ trei luni, însă, deși lucrurile păreau că avansează și că relația lor este foarte sudată, cei doi au decis să o ia pe drumuri diferite.

La scurt timp după despărțire, Sebastian Dobrincu a fost fotografiat alături de Ioana Ignat, fosta lui iubită de care s-a despărțit de mai multe ori, dar cu care a ajuns să se împace de fiecare dată.

„Complicate sunt căile iubirii, mai ales la vârste fragede”

Invitat în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, Sebastian Dobrincu a recunoscut că relația cu Otniela Sandu a luat sfârșit, însă declarațiile sale în ceea ce privește o posibilă împăcare cu nu au oferit prea multe detalii.

„Da’ ce, tu nu știi? De câte ori n-ai fost pozată și scoasă din context? Întotdeauna e ceva scos din context! Eu și Otniela Sandu nu mai suntem împreună. Eu nu am zis dacă sunt împreună cu Ioana Ignat. Mi s-au băgat cuvinte în gură. Nu are nicio legătură cu perioada de care am povestit. Complicate sunt căile iubirii, mai ales la vârste fragede. Încerc să-mi țin latura asta cât mai pentru mine, știi, chiar dacă nu pot să mă duc la magazin să îmi iau niște banane și niște zmeură…”, a spus Sebastian Dobrincu în cadrul emisiunii de la PRO TV, potrivit Libertatea.

Sebastian Dobrincu, despre perioada de izolare în Dubai

Tânărul a vorbit și despre perioada în care s-a izolat la Dubai pentru a munci. În cadrul acestei discuții a dat de înțeles că solitudinea de care avea nevoie nu a fost înțeleasă de Otniela Sandu, motiv pentru care au început problemele din relația lor.

„Sunt motivat! Sunt bucuros că vine căldura, e un sentiment pe care îl împărtășim toți, chiar și aici, în platou. Boala mea e că nu îmi place să deleg. Sunt încăpățânat. Eu fac software. Astea sunt toate business-urile mele. Problema nu e doar că programez, ar trebui să încerc să mai deleg lucrurile repetitive. Vin cu ceva huge! Nu pentru mine neapărat, cât e pentru impactul din jurul nostru.

Perioadele în care mă izolez nu sunt sabatice, sunt tocmai ca să muncesc! Perioadele astea de hiperfocusare, fără distrageri, dau roade. Asta mi-a adus… De exemplu, când am fost la facultate la New York, nu mă distrăgea nimeni, mâncam la aceeași oră, dormeam la aceeași oră. Stau cât e nevoie în izolarea asta. Cum explic asta? Dacă iubești, îl înțelegi, nu? Nu l-ai înțelege dacă îți explică: «Uite, iubita mea, vreau să petrec timp să lucrez la chestia asta, nu vreau să fiu distras de nimic». Pare o zi tristă, lucrez 16 ore. E o armată cu rezultate pe măsura efortului. Secretul e să îți placă ceea ce faci”, a afirmat Sebastian Dobrincu la „Vorbește Lumea”.

În schimb, la Antena Stars, Otniela Sandu nu a vrut nici să confirme, nici să infirme despărțirea de Sebastian Dobrincu.