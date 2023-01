Selecţia Naţională Eurovision are loc pe 11 februarie. Publicul va alege reprezentantul României

are loc în Liverpool Arena, din Anglia, iar România ar urma să fie reprezentată de un artist care va fi ales pe data de 11 februarie.

12 piese au fost alese pentru Selecţia Naţională Eurovision 2023

de la Kalush Orchestra au câştigat finala Eurovision 2022, cu piesa „Ştefania”, însă cum Ucraina este încă afectată de conflictul armat avut cu Rusia, s-a decis ca finala Eurovision 2023 să se desfăşoare în Anglia, urmând a fi găzduită de Liverpool Arena, o arenă cu circa 11.000 de locuri.

Finala Eurovision 2023 are loc pe 13 mai, urmând ca în aceeaşi săptămână, respectiv pe 9 şi 11 mai, să aibă loc şi cele două semifinale, găzduite tot de arena din Liverpool.

Până atunci, însă, se desfăşoară selecţiile naţionale, puţine ţări stabilindu-şi, până acum, participanţii la concursul de la Liverpool.

Cei 12 finalişti de la Selecţia Naţională Eurovision 2023 sunt Adriana Moraru – „Faralaes”, Aledaida – „Bla Bla Bla”, Amia – „Puppet”, Andrada Popa – „No Time for Me”, Andreea D Folclor Orchestra – „Periniţa mea”, Andrei Duţu – „Statues”, Deiona – „Call on Me”, JaxMan – „Bad & Cool”, Maryliss – „Hai vino”, Ocean Drive – „Take You Home”, Steven Roho, Gabriella and Formaţia Albatros – „Lele” şi Theodor Andrei – „D.G.T. (Off and On)”.

De remarcat că un sfert dintre melodii, „Puppet”, „Call on Me” şi „Bad & Cool”, îl au la origine pe Erin Dăneţ, un tânăr producător din Braşov.

Câştigătorul Selecţiei Naţionale Eurovision 2023 va fi desemnat exclusiv prin votul publicului, fiecare melodie urmând să fie votată pe durata difuzării acesteia. Ocupantul primului loc şi piesa interpretată vor reprezenta România la concursul muzical Eurovision 2023.