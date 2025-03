Selena Gomez, sinceră despre presiunea comentariilor legate de greutate: „Apar atâtea lucruri în fața mea, încât nu pot să nu le văd”

Selena Gomez a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă din cauza criticilor constante legate de aspectul fizic, mărturisind că astfel de remarci o afectează și o fac „puțin amară”, relatează revista .

Criticile legate de greutate, o presiune pusă mai ales pe femei

Într-o apariție recentă în podcastul On Purpose with Jay Shetty, alături de logodnicul ei Benny Blanco, artista de 32 de ani a vorbit despre imaginea corporală și a subliniat diferențele dintre modul în care sunt percepuți bărbații și în spațiul public. „Nimeni nu comentează astfel de lucruri când vine vorba de bărbați”, a spus ea, referindu-se la .

Selena a adăugat că remarcile legate de corpul ei nu sunt o noutate și că se simte adesea copleșită de presiunea de a arăta într-un anumit fel. „Nu e un secret pentru nimeni că femeile simt mult mai intens presiunea legată de aspectul lor fizic.”

„Sper doar să fac poza și să mă pot așeza”

Vedeta din Only Murders in the Building a vorbit și despre felul în care abordează evenimentele publice: „Când mă pregătesc pentru un eveniment, în 90% din cazuri gândul meu e: Sper doar să fac poza și să mă pot așeza.” Ea recunoaște că, deși încearcă să evite comentariile online, uneori nu poate să nu le observe: „Apar atâtea lucruri în fața mea, încât nu pot să nu le văd… mă trezesc că ajung să le citesc.”

Identitatea, dincolo de standarde și așteptări

În interviu, actrița a atins și un subiect sensibil legat de originea sa etnică: „Este vorba despre personajul care este judecat: nu sunt suficient de albă, nu sunt suficient de mexicană… dar astfel de lucruri nu contează când vine vorba de bărbați.”

Referitor la comentariile despre greutate, Selena a fost sinceră: „Toată lumea are ceva de spus și asta chiar mă întristează — de fapt, nici nu e vorba de tristețe, pentru că nu mă consider o victimă. Doar că… cred că m-a făcut puțin amară și mă simt vinovată că spun asta, dar este adevărul.”

Lupusul, medicația și o relație realistă cu propriul corp

Gomez a vorbit anterior despre impactul medicației pentru lupus asupra corpului său. „Prefer să fiu sănătoasă și să am grijă de mine. Medicația este importantă pentru mine și cred că mă ajută cu adevărat”, a spus artista, reafirmând că nu se încadrează în standardele impuse de industria modei. „Nu sunt un model și nici nu voi fi vreodată. Și, sincer, cred că modelele sunt minunate, dar pur și simplu nu sunt eu acel gen.”

Cum se protejează de influențele negative ale rețelelor sociale

Artista a dezvăluit că a ales să nu aibă aplicațiile de social media instalate pe telefon, tocmai pentru a se proteja: „Sunt om și uneori mai citesc lucruri”, a recunoscut ea. „Dar, de cele mai multe ori, aleg să ignor totul. Nu am nimic pe telefon în acest moment, așa că există metode prin care să te protejezi.”

Cu toate acestea, Selena nu respinge complet social media: „Nu e ca și cum aș spune că urăsc rețelele sociale. Înțeleg cât de puternice sunt. Doar că e complicat.”