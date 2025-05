Șerban Copoț, adevărul despre disputa cu Laurențiu Duță: „Dacă am greșit, îmi cer scuze”. Cuvinte dure despre magicianul Robert Tudor

Șerban Copoț, cunoscut de o țară întreagă drept „Hienă” din trupa Animal X, a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Laurențiu Duță, coleg de breaslă și simbol al muzicii pop din aceeași generație. „Mă bucur că ne-am împăcat, dacă am greșit, îmi cer scuze”, a spus Copoț. În schimb, el a avut ceva critici pentru magicianul Robert Tudor.

Șerban Copoț, despre „războiul” cu Laurențiu Duță

Pus de Cătălin Măruță, la Pro TV, să dea două exemple de colegi din industrie care „s-au purtat ca niște hiene” cu el, Șerban Copoț a răspuns: „Laurențiu Duță, dar ulterior ne-am împrietenit și al doilea nume nu îl am. Al doilea e Șerban Copoț, m-am băgat în multe. Eu cu Laurențiu am început ca o lună de miere, apoi . El ne-a compus muzica, apoi noi am plecat de acolo, nu am plecat elegant. Mă bucur că ne-am împăcat, dacă am greșit, îmi cer scuze”.

Cântărețul a vorbit și despre magicianul Robert Tudor, pe care l-a descris ca fiind „agitat, comunică foarte prost uneori și uneori caută scandaluri”, notează

Șerban Copoț, despre destrămarea trupei Animal X

În trecut, Copoț de ce s-a destrămat trupa Animal X: „Motivul a fost simplu. Familia şi viaţa de trupă nu prea se pupau. Nu mai vorbim despre faptul că la noi în ţară nu există o industrie muzicală suficient de dezvoltată încât să devină un lifestyle pe termen foarte lung. E frumos şi palpitant când eşti puşti şi nu ai obligaţii, însă atunci când ai o familie, lucrurile se schimbă. În plus, noi nu ne-am despărţit, am luat o pauză. Vom reveni când vom simţi că este momentul să facem asta. Deci, da, este foarte posibil să ne mai vedeţi pe toţi pe scenă”.