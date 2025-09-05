B1 Inregistrari!
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii"! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților"

Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii"! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților"

Elena Boruz
05 sept. 2025, 13:21
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Șerban Huidu. Sursa foto: Captură video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube
Șerban Huidu a ieșit la atac! Cunoscutul om de televiziune a criticat dur publicul care se uită la emisiunea „Insula Iubirii”. Pe lângă public, au fost luați la bani mărunți și concurenți, dar și cei care vin cu scopul de a ispiti.
Șerban Huidu nu s-a mai abținut și a făcut o postare pe Facebook unde a vorbit despre aspectul celor care vin în cadrul reality-show-ului filmat în Thailanda. Odată cu terminarea sezonului 9, vedeta a ieșit în spațiul public și a dat de pământ cu cei care fac parte din proiect.

Cuprins:

  • Ce a declarat Șerban Huidu
  • Cum au reacționat oamenii în comentarii

Ce a declarat Șerban Huidu

Șerban Huidu a făcut declarații pe pagina sa de socializare. Acesta a vorbit despre fațetele ispitelor și concurenților, care din punctul lui de vedere arată „nenatural, observabil”. În plus, i-a numit pe băieții care participă în cadrul show-ului „impotenți”, iar pe fete „amatoare de penicilină”.

„Am auzit că a fost finala Temptation Island – Insula Iubirii și am zis să fac ultimele precizări. Am văzut pe sărite două ediții. Înainte și după ce m-am întors din vacanță.

Rezumat: se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative. Altă ceată de fete cu glandă multă și amatoare de penicilină, plus niște băieței cu tatuaje și mușchi, având hormonii la vedere, plus o mare de voyeuriști – ce face publicul numeros.

În această mare de promiscuitate, nu pot să nu remarc fațetele puse pe dinți la 20 de ani. Că e mare modă, acum. Toate sunt alb A0 complet nenatural, observabil. Că doar nu dai bani pe fațete să nu te lauzi. Am o veste proastă pentru voi. Veți fi dependenți toată viața de stomatolog. Și fațetele cad. Dinții reali sunt piliți și cad și ei. Să vă luați proteză de culoarea A0, troglodiților! Hoții Johnilor!”, a scris Huidu pe Facebook.

Cum au reacționat oamenii în comentarii

Postarea sa a strâns foarte multe reacții. Lumea s-a împărțit în două tabere, cum era și firesc, multe comentarii fiind centrate pe faptul că nu ar trebui să jignească oamenii fără să îi cunoască.

„N-am fațete, nu-mi plac, dar de ce ar trebui să jignești pe cineva cu care nu ești de acord? Din câte stiu, și tu ai primit multe mesaje de ,,hate” de-a lungul timpului și banuiesc că nu ți-au picat tocmai bine. Ca atare, de ce să îi cataloghezi cu apelative jignitoare, doar pentru că nu ești de acord cu ei? Până la urmă, sunt banii lor, e corpul lor, e treaba lor”, i-a scris o urmăritoare.

„Bre, nu ma interesează ce fac ei cu corpul lor. Doar ca sunt ca o uniforma. Sunt hidoase si lipsite de simț estetic. Nu sunt naturale . Arata ca d***u”, replicat Huidu.

