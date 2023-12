Shannen Doherty, mesaj emoționant după ce cancerul la sân a metastazat la creier și s-a extins și la oase: „Nu vreau să mor... Pur și simplu nu am încheiat socotelile”

Actrița , cunoscută pentru rolurile din „Beverly Hills 90210” și „Farmece/Charmed”, își menține curajul și voința în ciuda cancerului la sân, diagnosticat în 2020, care a metastazat la creier și s-a extins la oase.

Într-un interviu recent pentru revista , Shannen Doherty a mărturisit că, deși se confruntă cu o fază terminală a bolii, ea refuză să se lase învinsă și își exprimă dorința de a continua să trăiască, relatează .

„Nu am terminat cu viața”

După ce a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015 și a suferit o mastectomie în 2016, Shannen Doherty a trecut printr-o perioadă de remisie.

Cu toate acestea, boala a revenit, iar la începutul acestui an, actrița a aflat că are metastaze la creier. Recent, s-a confirmat că cancerul s-a extins și la oase. Cu toate acestea, continuă să lupte cu hotărâre împotriva bolii.

„Nu vreau să mor. Nu am terminat cu viața. Nu am încetat să iubesc. Nu am încetat să creez. Nu am încetat să sper că voi schimba lucrurile în bine. Pur și simplu… nu am încheiat socotelile”, a dezvăluit ea pentru sursa citată.

„Credința mea este mantra mea”

Shannen Doherty a dezvăluit că se roagă și că această conexiune spirituală îi oferă putere.

„Mă rog. Mă trezesc și mă culc mulțumindu-I lui Dumnezeu, rugându-mă pentru lucrurile care contează pentru mine, fără să cer prea mult. Mă conectează la o putere și o spiritualitate superioară. Credința mea este mantra mea”, a spus Shannen.

Actrița subliniază că nu îi este frică de moarte, dar nu dorește să renunțe la viață și la iubire.

„Cred că mi-ar fi frică de moarte dacă nu aș fi o persoană bună, dar sunt. Nu mi-e frică de moarte, doar că nu vreau să mor, cum ar fi, niciodată”, a mai spus actrița.

a împărtășit și lupta cu stereotipurile și prejudecățile care înconjoară bolnavii de cancer. Ea a vorbit despre modul în care oamenii au tendința de a-i privi pe cei afectați de boală cu părere de rău sau presupun că aceștia sunt incapabili să ducă o viață activă.