Și Rică Răducanu e victima lipsei de interes a turiștilor pentru litoral: „Nu-s turiști pe nicăieri, scaunele localurilor sunt întoarse”

Fostul portar al echipei de fotbal Rapid deține o terasă de lux în stațiunea Neptun, însă povestește că afacerea nu mai merge ca altădată, arată .

Pentru prima dată de când deține afacerea de pe litoral, Rică Răducanu nu mai are clienți

Verile trecute, localul obișnuia să fie plin de turiști, astfel încât sportivul lucra cot la cot cu angajații săi. Anul acesta, însă, puțini sunt cei care mai vin să mănânce aici, chiar dacă prețurile au rămas aproape neschimbate.

Pentru prima dată de când deține afacerea de pe litoral, Rică Răducanu recunoaște că duce lipsă de clienți, acesta a constatat că anul acesta, în general, litoralul românesc este vizitat de puțini turiști.

„Prețurile au rămas cam tot așa, am scumpit doar cu 1,5 lei sau cu 2 lei. Vărul meu are o fermă, deci aduce cam tot de acasă. Însă nu este mai nimeni pe Litoral, azi am avut zece inși, însă ieri n-am avut pe nimeni. Pe drumul de la Mangalia spre Neptun m-am tot uitat, nu-s turiști pe nicăieri, scaunele localurilor sunt întoarse, nici pe stradă nu e nimeni, e tare ciudat. Cred că nu au oamenii bani, iar tineretul a plecat pe afară, în vacanță.

Înainte era aglomerație, la noi, la terasă, n-aveai loc la mese, mai serveam și eu o ciorbă, mai mergeam printre mese, mai povesteam, mai spuneam o glumă.

Acum e treabă urâtă, nu am văzut așa ceva niciodată. Patronii și-au făcut și ei calcule, ca să fie cât mai bine, n-au forțat prețurile, dar tot degeaba’, a declarat Rică Răducanu pentru Ego.ro.

Ce pensie are Rică Răducanu

, fostul rapidist are o pensie de 1800 de lei pe care o primește de la statul român, bani cu care, spune el, abia se poate întreține.

„Noi, aștia, mai în vârstă, nu am avut șansa să facem niște contracte serioase, ca să avem din ce trăi și la bătrânețe, așa cum se fac acum în fotbalul mondial. Pe atunci, luam cam 300 de lei și 1.000 de lei, la calificare. Dar, nu țineam de bani.

Plecam cu gagicile la restaurante, pe la Intercontinental, erau vremuri tare frumoase. Maică-mea, săraca, îmi tot spunea: ‘Băi, bagă ceva bani la saltea, că nu se știe, vin vremuri grele!’. Dar, n-am ascultat-o, n-am făcut economii’, a spus Rică Răducanu.