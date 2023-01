Sidonia, văduva lui Dan Spătaru, ajutată și astăzi de semnele primite de la regretatul artist: „Atâtea lucruri care s-au dovedit că nu au fost o coincidență”

De-a lungul timpului, Sidonia Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, s-a confruntat cu multe probleme de sănătate. După ce ani la rând s-a luptat cu depresia, în vara anului trecut, aceasta și-a rupt mâna.

De altfel, fosta balerină s-a mai confruntat și cu probleme cu spatele în anul 2021, atunci când s-a operat de hernie de disc. Însă, dup cum chiar ea povestește, partenerul ei de viață îi este alături chiar și acum în momentele grele, trimițându-i semne care o ajută să meargă mai departe.

Sidonia Spătaru primește semne de la soțul ei, Dan Spătaru

Sidonia Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate după moartea partenerului ei de viață. Într-un interviu acordat pentru , soția regretatului artist vorbește despre despre starea ei actuală. Nu în ultimul rând, văduva cântărețului spune că Dan Spătaru îi dă și acum semne din lumea de dincolo.

Dan Spătaru s-a căsătorit cu Sida Spătaru în anul 1974, dar abia în 2001 au ajuns și în fața altarului. Au o fată pe nume Dana, care le-a dăruit o nepoată, pe Maria, care a venit pe lume după ce s-a stins artistul. Interpretul melodiei ‘Drumurile noastre’ a murit în septembrie 2004, la vârsta de 65 ani.

Sidonia Spătaru declară că de 18 ani, de când a murit Dan Spătaru. Deși au trecut atâția ani, văduva artistului susține că acesta îi mai dă semne de dincolo.

„Nu am ieșit din casă până în 4 ianuarie. Sunt 18 ani de când fac sărbătorile fără soțul meu. Dan a murit în urmă cu 18 ani. A plecat de mulți ani, dar și acum îmi dă semne, că e cu noi. După ce îți moare cineva drag, ți se arată niște semne. Eu nu credeam, până nu mi s-a întâmplat. Atâtea lucruri care s-au dovedit că nu au fost o coincidență. Uite că nu e așa! Mă rugam la el la el la cimitir și aveam probleme. Și mi se rezolvau problemele, în câteva zile sau o săptămână. Eu am trăit aceste lucruri. Se dau niște semne de la cei plecați”, a mai declarat Sida Spătaru, soția lui Dan Spătaru.

Sidonia Spătaru s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate

Sidonia Spătaru, și-a rupt mâna anul trecut, la începutul verii. La jumătate de an de la acest incident, soția regretatului artist spune că nu mai are forța de altădată în mână. Mai mult, o vreme, după ce a căzut pe stradă, i-a fost teamă să mai iasă din casă singură.

Sidonia Spătaru mărturisește că atunci când a căzut era cu fiica sa, Dana. Pur și simplu a alunecat și suferit accidentul. A vrut să deschidă ușa portierei, dar i-a alunecat piciorul pe un canal. A ajuns la spital cu salvarea și spune că, de durere, nu știa ce să mai facă atunci când medicii i-au tras de mână pentru a fixa oasele la loc. A stat cu mâna în ghips, dar nu i s-a prins așa cum trebuie. Iar consecințele le suportă chiar și acum.

„Mâna mai mă doare mai ales pe vremea aceasta. Mi s-a umflat, acum am văzut, pentru că nu s-a dus osul la locul lui. Așa rămâne, din păcate. Mă doare de la vreme. Când vremea nu e bună încep durerile. Dar e adevărat că nici nu m-am protejat. Dana pleacă dimineața, vine seara… Și a trebuit să mă duc eu să fac cumpărături. Și am cărat, și nu aveam voie. Mi-a spus medicul că nu aveam voie să car, nici măcar un kilogram. Măcar la început. Ori eu de la început am făcut asta. Tot eu sunt vinovată. Și cu spatele nu mai spun, la fel”, a declarat aceasta.

Nu este cu care se confruntă fosta balerină. Văduva lui Dan Spătaru s-a luptat cu depresia, după moartea artistului, și a suferit și o intervenție complicată la coloană.