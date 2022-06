Văduva lui Dan Spătaru luptă de 17 ani cu depresia. Cum a afectat-o moartea artistului: „Nu mai am un moral bun”

Sidonia și Dan Spătaru formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din țară. Cei doi s-au căsătorit în 1974 și au trăit împreună până la moartea artistului, în 2004. Femeia recunoaște că nu a reușit să-și refacă viața personală. Moartea cântărețului i-a lăsat un gol imens în suflet.

Văduva lui Dan Spătaru, cu nervii la pământ

Sidonia a trecut prin clipe teribile și a suferit mult după moartea artistului. Femeia a căzut și în capcana depresiei. Văduva s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

„M-am operat la coloană în urmă cu un an de zile. Am făcut recuperare, am fost la Techirghiol. Recuperarea este foarte grea. Practic, nu-ți trece. Acum ar trebui iar să mă operez de hernie de disc. Trebuie să fiu foarte atentă când calc. Acum mă supără și piciorul stâng. Mă durea piciorul drept, până în vârful degetelor„, a dezvăluit văduva lui Dan Spătaru pentru .

Au trecut 17 ani de la moarte celebrului interpret de muzică ușoară, timp în care Sida s-a confruntat cu numeroase probleme. Depresia suferită în urma pierderii din 2004, când Dan Spătaru a încetat din viață, o intervenție la coloană, dar și o operație de hernie de disc.

Sidonia Spătaru a căzut în capcana depresiei

Sida Spătaru a povestit și despre lupta cu depresia. Femei a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor, care au ajutat-o să depășească mai multe momente de criză.

„Eu sunt un om activ, dar când te vezi la pat nu e bine. Toată viața mea am fost un om activ. Cum să pot face ceva într-un picior? Situația aceasta m-a dat peste cap. Și așa Acum, ea s-a accentuat. Nu mai am un moral bun, văd negru totul.

Pe 8 septembrie se împlinesc 17 ani de când a plecat soțul meu. Singurătatea mă apasă de când s-a dus el… Nu știam cum se manifestă depresia. Nu suportam nimic, nici televizor, nu am știut că e atât de rea boala aceasta.

Dacă ajungi la urgență îți dă două pastile și dormi. Trebuie să mergi la psihiatru să-i povestești din copilărie, că poate de acolo sunt problemele și apare când ești adult. Mai ales că nu se manifestă la toată lumea la fel. Celor care sunt în situația aceasta eu le recomand să se monteze, să meargă în parcuri și să se înconjoare de oameni pozitivi”, a explicat Sidonia Spătaru.