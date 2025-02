Simona Florescu, pentru prima dată în Israel: „Îmi doream demult să ajung la locurile sfinte”

, fosta soţie a lui Ion Dichiseanu, a ajuns, pentru prima dată, în , scrie .

Vis îndeplinit

Simona Florescu a declarat că și-a îndeplinit un . Ea a ajuns pentru prima dată în Țara Sfântă.

Ea a vizitat pentru prima dată mormântul Sfânt al lui IIsus, mormântul Maicii Domnului, dar și Grădina Ghetsimani.

„Îmi doream demult să ajung la locurile sfinte. Iată că dorința mi-a fost îndeplinită în acest an. Am fost invitată să cânt la un eveniment, la Eilat, și așa am avut ocazia să merg și la Ierusalim. Cu toate că Mirabela mi-a spus că ea a prins o coadă de câteva ore bune la mormânt, atunci când am fost eu nu era nimeni și am putut să mă rog în voie pentru mine și pentru cei dragi. La Grădina Ghetsimani am fost cu Mirabela și eram doar noi. A fost foarte frumos. Am avut niște trăiri aparte. Eu nu am mai fost în Israel și am mers pentru prima dată acum la Ierusalim, dar și la Tel Aviv, unde mi s-a părut superb. La locurile sfinte m-au încercat tot felul de emoții, aproape că pot spune că mi-au dat lacrimile… Mi s-a părut foarte emoționant”, a declarat Simona Florescu, pentru viva.ro, citat de Click.

Ea a fost împreună cu Marcel Pavel, Mirabela Dauer, Raoul, Denius Ștefănescu și George Rotaru.