Simona Pătruleasa, schimbare pentru fiica ei. O duce acum pe Ingrid la o școală privată: „Îmi doream mai multe reguli” (FOTO)

Simona Pătruleasa a susținut că, din acest an școlar, (12 ani), merge la o școală privată. În sistemul de stat a nemulțumit-o faptul că nu existau anumite reguli. Prezentatoarea TV a povestit și cum valoarea banilor, „că nu e ușor să câștigi bani, e ușor să-i risipești”.

De ce își duce Simona Pătruleasa fiica la școală privată

Ingrid, fiica Simonei Pătruleasa și a lui Sabin Ivanof, a învățat în primii ani la o școală de stat, dar din anul școlar în curs merge la privat.

„Ingrid este acum la privat. Am avut niște dezamăgiri în sistemul de stat și am ales pentru siguranță. Îmi doream mai multe reguli, îmi doream uniformă, îmi doream să nu fie telefon la școală și pentru că în sistemul de stat nu existau regulile astea, am preferat să o mutăm undeva unde există”, a afirmat Simona Pătruleasa, pentru

Vezi această postare pe Instagram

De altfel, și alte vedete au ales să-i ducă pe copii în

Simona Pătruleasa, lecții pentru Ingrid despre valoarea banilor

Prezentatoarea TV a mai povestit și cum o învață pe Ingrid să cheltuiască banii cu grijă.

„Are niște bani la școală pentru a-și lua ceva de mâncare, dar are o anumită sumă pe care nu trebuie să o depășească. Dacă o depășește, asta e, nu are alți bani în plus, trebuie să se încadreze în suma respectivă. E o sumă mică, cât să își cumpere ce are nevoie. Încerc să îi explic că trebuie să avem grijă de bani, că nu e ușor să câștigi bani, e ușor să-i risipești.

În momentul în care își dorește ceva, de exemplu niște adidași sau ceva să își cumpere, îi dau un interval de o lună de zile, în care ea trebuie să câștige acei bani. Trebuie să îmi aducă puncte de la școală, să citească mai mult, să facă niște lucruri”, a mai spus Simona Pătruleasa.