Smiley avertizează asupra unei înșelăciuni online: „Atenție mare!”

Smiley a devenit ținta unei tentative de înșelăciune online, fiind impersonat în live-uri pe rețelele sociale de către escroci.

Acesta avertizează publicul să fie atent și să nu cadă în capcana impostorilor care solicită sau oferă bani în numele său. Smiley îndeamnă internauții să raporteze aceste conturi false și subliniază că el nu susține sau participă la live-uri pe alte platforme decât cele oficiale, relatează .

Smiley a fost ținta unei escrocherii

Smiley le-a adus la cunoștință urmăritorilor săi că există o înșelătorie care îl vizează. Escrocii organizează live-uri pe conturi false, pretinzând că sunt și cerând diverse sume de bani sau alte favoruri.

Artistul a fost informat de către fanii săi cu privire la această situație și a reacționat imediat.

„Atenție mare! A apărut o nouă escrocherie pe rețelele sociale. Se fac live-uri în numele meu pe niște conturi false, cu poza mea, în care se cer sau se dau bani sau alte lucruri nebune.

Îmi trimit oamenii conturile respective. Aș vrea să le dați report! Eu nu am făcut live-uri decât pe conturile mele oficiale, adică pe Instagram sau pe Facebook-ul meu oficial, care are peste trei milioane de urmăritori sau pe TikTok-ul meu oficial, care are peste un milion o sută de urmăritori, deci să nu credeți vrăjelile astea! Eu nu dețin aceste conturi! Nu vă lăsați înșelați de povestea asta! Mare grijă!”, a transmis artistul.

Pregătiri pentru sărbătorile cu familia

În ciuda incidentului online, s-a concentrat pe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă alături de familia sa.

Artistul își dorește să ofere fiicei sale, Josephine, un Crăciun plin de bucurie și amintiri frumoase. În timpul interviurilor recente, Smiley a evidențiat importanța dedicării timpului de calitate alături de copilul său.

„Crăciunul îi este dedicat lui Josephine, planuri, cadouri, brad, podoabe, Moș Crăciun. Cred că ei, copiii, se bucură cel mai mult și mai sincer de aceste zile, iar noi, părinții, trebuie să le facem niște zile memorabile, pline de bucurie și de amintiri de ținut minte o viață.

Am început deja planurile, să vedem cum le și ducem la îndeplinire și cum le transformăm în zâmbete și fericire pură”, a declarat pentru .