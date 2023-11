Smiley, dezvăluiri după ce a rămas pieton. Dialogul pe care l-a avut cu Poliția: „I-am dat carnetul, să fiți sănătoși!”

Tiberiu Andrei Maria, cunoscut drept Smiley, a rămas în luna septembrie . Artistul a condus cu 104 km/h pe drumul Agighiol – Tulcea, zonă în care limita de viteză era de 50 km/h.

Smiley, bucuros că i-a fost suspendat permisul de conducere

Se pare că juratul de la Vocea României nu este deloc deranjat de cele întâmplate, ba chiar se bucură că i-a fost suspendat permisul.

În cadrul celui mai recent interviu, că oricum nu-i face plăcere să conducă, iar în acest moment scaunul din dreapta este perfect pentru el. De asemenea, vedeta a mărturisit că prietenii, colegii și soția lui, Gina, îl duc mereu unde are nevoie.

„Da, am șoferul random al zilei, chiar e aleatoriu. Dimineața, când mă trezesc, mă întreb cum ajung unde am treabă. E drept, întotdeauna am opțiunea taxi, Uber sau metrou, tramvai sau autobuz. Dar e mai amuzant așa, să îmi dau seama cine se oferă să mă aducă până unde trebuie să ajung”, a declarat Smiley, potrivit .

Cât despre viteza pe care a avut-o în momentul în care a fost prins de polițiști, artistul a spus: „104 km/h sau 105 km/h. Nu eram într-o localitate, chiar nu eram într-o localitate. Mergeam pe drumul care duce spre Tulcea, care e drum drept, nu e nicio localitate. Există un semn de 50 km/h, pe care eu nu l-am văzut”.

Dialogul cu polițiștii

„Mi-a zis și polițistul «domnule, dar nu ați fost atent la mașină?». Zic «n-am fost atent, că vorbeam și la telefon». Dar nu eram atent să văd semnul. Nu aveam nici viteză foarte mare, nu eram nici în localitate, când sunt în localitate nu merg cu viteză mare. Fiind linie dreaptă, am zis că la 100 km/h nu se simte, dar . I-am dat carnetul, să fiți sănătoși!”, a mai spus Smiley.