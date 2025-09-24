B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Smiley: „E greu pentru mine, e foarte greu”. La ce a renunțat pentru a slăbi

Smiley: „E greu pentru mine, e foarte greu”. La ce a renunțat pentru a slăbi

Selen Osmanoglu
24 sept. 2025, 14:09
Smiley: „E greu pentru mine, e foarte greu”. La ce a renunțat pentru a slăbi
Sursa Foto: Facebook/ Smiley
Cuprins
  1. La ce a renunțat Smiley
  2. Gina Pistol, dietă specială
  3. Smiley și Gina Pistol, despre lucrurile care îi enervează unul la celălalt

Smiley și Gina Pistol au reușit să slăbească și să mențină un stil de viață sănătos. Cei doi se susțin unul pe altul în tot acest proces. Prezentatoarea TV a slăbit 8 kilograme, iar Smiley a renunțat la anumite alimente pe care le consuma zilnic, dar care îl influențau negativ. Cântărețul spune că îi este greu, dar nu renunță la acest nou stil de viață.

La ce a renunțat Smiley

Smiley a mărturisit că îi este greu. El a fost nevoit să renunță la anumite lucruri pe care le consuma zilnic.

„Am mai slăbit amândoi, da. Țin în continuare regim, n-am mai mâncat dulciuri de o lună jumătate. Nu știu, nu m-am cântărit. Dar mergem la sală frecvent, ținem dietă, mă rog, cât se poate. Dar eu am renunțat la dulciuri, ceea ce pentru mine e un lucru mare de tot, pentru că eu sunt obișnuit să mănânc ceva dulce în fiecare zi. E greu pentru mine, e foarte greu. Dar ne susținem unul pe altul cumva. Dimineața când te mai trezești așa și zicem «nu prea am chef», celălalt zice «hai, hai la sală, hai să facem»”, a declarat Smiley, conform Cancan.

„Da, îmi doresc doar să fiu sănătos, să-mi mențin stilul ăsta în care să fac sport constant, pentru că realizez că am un copil mic și vreau ca la 60-70 de ani să nu mă târâi după ea, să fiu în stare să merg, să călătoresc cu ea sau cine știe, habar n-am, dar să mă țin după ea. Să nu fiu un moș”, a declarat Smiley”, a adăugat.

Gina Pistol, dietă specială

Pe de altă parte, Gina Pistol a reușit să piardă 8 kilograme printr-o dietă cu lapte special.

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Și practic mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a declarat Gina Pistol, conform Click.

„Atenție, m-am și apucat de sală. Încerc să ajung la sală de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe parcursul zilei. Servesc la micul dejun un iaurt cu ceva super ușor, de exemplu fructe de pădure, și seara mai mănânc o salată sau un măr. Normal mănânc doar în vacanță și se simte. Se vede!”, a adăugat.

Smiley și Gina Pistol, despre lucrurile care îi enervează unul la celălalt

Smiley și Gina Pistol au vorbit despre lucrurile care îi enervează unul la celălalt, în cadrul unui podcast.

Gina Pistol s-a plâns de faptul că Smiley aruncă prosoape umede pe pat, iar Smiley s-a plâns că Gina se consuma și enervează pe niște „lucruri de nimic”.

„Am o singură problemă. (…) E cel mai enervant lucru să îți pui tricoul cu care vrei să te îmbraci pe pat, că așa îl pui pe pat, și să găsești un prosop umed peste el. Asta este singura chestie. În rest m-am obișnuit cu toate. Trec peste!”, a spus Gina Pistol, în urmă cu ceva timp, la podcastul găzduit de Mihai Bobonete.

„Pe mine ce mă enervează e că se consumă pentru niște lucruri de nimic și se enervează pentru niște lucruri de nimic. O afectează niște chestii… Gen că întârziem. (râde) Întârziem din cauza traficului, în general. Eu sunt foarte relaxat, în general. Ea e exact opusul – e superpunctuală, superagitată. Ea dacă știe că pleacă la finalul săptămânii începe să-și facă bagajul, mental, de marți. În timp ce eu îl fac în dimineața în care merg”, a completat Smiley.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Raluka, confesiuni despre carieră și iubire: „E cel mai frumos om de pe Pământ”
Monden
Raluka, confesiuni despre carieră și iubire: „E cel mai frumos om de pe Pământ”
Gheorghe Turda se machiază înainte de concerte: „Mă pricep cu mult mai bine decât fătucile alea începătoare de prin televiziuni”
Monden
Gheorghe Turda se machiază înainte de concerte: „Mă pricep cu mult mai bine decât fătucile alea începătoare de prin televiziuni”
A primit o veste groaznică! Concurenta celebră de la Insula Iubirii 2025, care nu poate face copii niciodată
Monden
A primit o veste groaznică! Concurenta celebră de la Insula Iubirii 2025, care nu poate face copii niciodată
Smiley și Gina Pistol, nași spirituali. Cât a costat ținuta prezentatoarei TV
Monden
Smiley și Gina Pistol, nași spirituali. Cât a costat ținuta prezentatoarei TV
Tot mai multe vedete aleg viața la sat pentru creșterea copiilor. Adela Popescu: „Devii un om sigur pe tine, ca un copac bine înfipt în pământ” (VIDEO, FOTO)
Monden
Tot mai multe vedete aleg viața la sat pentru creșterea copiilor. Adela Popescu: „Devii un om sigur pe tine, ca un copac bine înfipt în pământ” (VIDEO, FOTO)
Betty Salam, gata să devină mamă de fetiță! Ce declarații a făcut fiica lui Florin Salam
Monden
Betty Salam, gata să devină mamă de fetiță! Ce declarații a făcut fiica lui Florin Salam
Daniel Pavel, pus la zid chiar de soția sa: „Îi știu toate micile defecte și le-am scos în față” (VIDEO)
Monden
Daniel Pavel, pus la zid chiar de soția sa: „Îi știu toate micile defecte și le-am scos în față” (VIDEO)
Diana Dumitrescu, după ce s-a botezat la cultul penticostal: „Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă că nu mai ai o viață”
Monden
Diana Dumitrescu, după ce s-a botezat la cultul penticostal: „Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă că nu mai ai o viață”
Claudia Pătrășcanu, mireasă din nou? Care a fost răspunsul artistei
Monden
Claudia Pătrășcanu, mireasă din nou? Care a fost răspunsul artistei
Mircea Bravo, despre vecina acestuia: „M-a dat în judecată de multe ori și acum”. Care a fost motivul
Monden
Mircea Bravo, despre vecina acestuia: „M-a dat în judecată de multe ori și acum”. Care a fost motivul
Ultima oră
15:06 - Horațiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, găsit și reținut în Dubai
15:04 - Raluka, confesiuni despre carieră și iubire: „E cel mai frumos om de pe Pământ”
14:58 - Gheorghe Turda se machiază înainte de concerte: „Mă pricep cu mult mai bine decât fătucile alea începătoare de prin televiziuni”
14:39 - A primit o veste groaznică! Concurenta celebră de la Insula Iubirii 2025, care nu poate face copii niciodată
14:30 - Cum poate deveni România lider economic în Europa de Est și furnizor de securitate printr-o alianță cu SUA – editorial The National Interest
14:28 - Diana Buzoianu, reacție în urma poziției adoptate de PSD: „Eu sunt mai puțin preocupată de părerile subiective”. Ce a declarat ministrul Mediului despre situația Hidrocentralei de la Pașcani
14:23 - Newsweek: Știm când se dă în trafic ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei
14:22 - Superliga: Care sunt favoritele la câștigarea titlului după primele 8 etape
14:16 - Experiența șocantă a unui concurent la Românii au talent: „Mi-au zis foarte multe și nu pot să le spun” (VIDEO)
13:40 - Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august” / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă”