Smiley și Gina Pistol au reușit să și să mențină un stil de viață sănătos. Cei doi se susțin unul pe altul în tot acest proces. Prezentatoarea TV a slăbit 8 , iar Smiley a renunțat la anumite alimente pe care le consuma zilnic, dar care îl influențau negativ. Cântărețul spune că îi este greu, dar nu renunță la acest nou stil de viață.

La ce a renunțat Smiley

Smiley a mărturisit că îi este greu. El a fost nevoit să renunță la anumite lucruri pe care le consuma zilnic.

„Am mai slăbit amândoi, da. Țin în continuare regim, n-am mai mâncat dulciuri de o lună jumătate. Nu știu, nu m-am cântărit. Dar mergem la sală frecvent, ținem dietă, mă rog, cât se poate. Dar eu am renunțat la dulciuri, ceea ce pentru mine e un lucru mare de tot, pentru că eu sunt obișnuit să mănânc ceva dulce în fiecare zi. E greu pentru mine, e foarte greu. Dar ne susținem unul pe altul cumva. Dimineața când te mai trezești așa și zicem «nu prea am chef», celălalt zice «hai, hai la sală, hai să facem»”, a declarat Smiley, conform .

„Da, îmi doresc doar să fiu sănătos, să-mi mențin stilul ăsta în care să fac sport constant, pentru că realizez că am un copil mic și vreau ca la 60-70 de ani să nu mă târâi după ea, să fiu în stare să merg, să călătoresc cu ea sau cine știe, habar n-am, dar să mă țin după ea. Să nu fiu un moș”, a declarat Smiley”, a adăugat.

Gina Pistol, dietă specială

Pe de altă parte, Gina Pistol a reușit să piardă 8 kilograme printr-o dietă cu lapte special.

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Și practic mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a declarat Gina Pistol, conform .

„Atenție, m-am și apucat de sală. Încerc să ajung la sală de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe parcursul zilei. Servesc la micul dejun un iaurt cu ceva super ușor, de exemplu fructe de pădure, și seara mai mănânc o salată sau un măr. Normal mănânc doar în vacanță și se simte. Se vede!”, a adăugat.

Smiley și Gina Pistol, despre lucrurile care îi enervează unul la celălalt

Smiley și Gina Pistol au vorbit despre lucrurile care îi enervează unul la celălalt, în cadrul unui podcast.

Gina Pistol s-a plâns de faptul că Smiley aruncă prosoape umede pe pat, iar Smiley s-a plâns că Gina se consuma și enervează pe niște „lucruri de nimic”.

„Am o singură problemă. (…) E cel mai enervant lucru să îți pui tricoul cu care vrei să te îmbraci pe pat, că așa îl pui pe pat, și să găsești un prosop umed peste el. Asta este singura chestie. În rest m-am obișnuit cu toate. Trec peste!”, a spus Gina Pistol, în urmă cu ceva timp, la podcastul găzduit de Mihai Bobonete.

„Pe mine ce mă enervează e că se consumă pentru niște lucruri de nimic și se enervează pentru niște lucruri de nimic. O afectează niște chestii… Gen că întârziem. (râde) Întârziem din cauza traficului, în general. Eu sunt foarte relaxat, în general. Ea e exact opusul – e superpunctuală, superagitată. Ea dacă știe că pleacă la finalul săptămânii începe să-și facă bagajul, mental, de marți. În timp ce eu îl fac în dimineața în care merg”, a completat Smiley.