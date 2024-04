Smiley și Gina Pistol, escapadă în Bali. Ce planuri au cei doi și de ce au ales destinația turistică: „Sper să mai vin aici”

Smiley și Gina Pistol, unul dintre cele mai apreciate și cunoscute cupluri din România, au plecat recent în Bali. Cei doi au ales această destinație pentru că , fiind într-o tabără de muzică alături de producătorul muzical Șerban Cazan. Gina Pistol, însă, este în Bali pentru a se relaxa.

Smiley și Gina Pistol, în Bali pentru muncă și relaxare

„Nu știu dacă v-a fost dor de mine sau mi-ați simțit lipsa (eu cred că da). Am zis să mai intru și eu pe Instagram, să vă povestesc despre ce fac eu de șase zile. De 6 zile sunt în Bali. Am venit cu Andrei. El este într-un camp de muzică, eu tai iarbă la câini pe aici. Și mă declar fan Bali.

Este prima dată când vin în Bali. Sper să mai vin aici pentru că este absolut superb, nu pot să-i găsesc minusuri acestui loc. De la oameni care sunt foarte drăguți, mâncarea foarte bună, natura îmi place foarte mult. Mă simt în siguranță, mă plimb de vreo șase zile pe străzi și mă simt în siguranță”, a povestit Gina Pistol, pe Instagram Story, potrivit .

Gina Pistol petrecut în Bali și merge la masaj, pe la tarabe, se relaxează și pare că se simte mai liberă ca niciodată.

„Mă plimb pe străzi, fac masaj, casc ochii pe pe la tarabe, beau cafea și mă uit la oamenii care se plimbă pe stradă, ascult muzică. Și după foarte, foarte mult timp, atunci când mă culc și când mă trezesc nu mai am acel „trebuie să” în cap. Și mă simt atât de liberă.

Mi-am adus la mine haine pentru sport, am zis că mă apuc de sport acum, în vacanță. Și am zis, dacă nu simt să fac, nu fac. Vreau să fiu spontană, vreau să fac ce am eu chef, fără acel „trebuie să”. Și e foarte bine”, a mai spus Gina Pistol.

Peripețiile prin care Smiley și Gina Pistol au trecut la Disneyland

În luna februarie, Smiley și Gina Pistol au fost în America, tot pentru că artistul muncea acolo. La un moment dat, aceștia au decis să se și relaxeze cu ocazia aceasta și , dar nu au găsit bilete disponibile pe site, așa că au mers acolo cu speranța că vor găsi bilete direct la casă. Lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa cum își doreau, pentru că au fost înștiințați că nu mai sunt bilete.

„Entuziasm maxim! Ne-am trezit sâmbătă hotărâți să mergem la Disneyland. Am încercat să luăm bilete online, dar nu puteam în aceeași zi, așa că am zis să ne încercăm norocul direct acolo, la intrare, ca tot românul care nu renunță ușor. Ne-am îmbarcat în mașină și am condus o oră și ceva până în Anaheim. Cântece și voie bună, autostrăzi pe multe benzi, timpul a trecut repede. Dar cum ne apropiem de parc, aglomerație nevoie mare, parcarea plină ochi.

La security check puhoi de lume. Și uite cum vedeam eu șansele de a găsi bilete cum scad vertiginos. Unde mai pui că era și sâmbătă. Ajungem cu chiu cu vai la chioșcul de bilete și ce să vezi?! Nu mai aveau. Cum domnule, în ditamai parcul Disney nu mai încăpeau încă trei? Uite că nu. Și în America regulile se respectă cu sfințenie”, a povestit Smiley.