Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața

Sore a făcut dezvăluiri inedite despre perioada prin care trece. Artista a mărturisit că nu a avut o săptămână deloc ușoară, dimpotrivă, însă a găsit cumva modalitatea de a se repune pe picioare.

Cântăreața este cunoscută de publicul larg din România, mai ales pentru rolul pe care l-a avut în serialul „Pariu cu viața”, dar și pentru faptul că a făcut parte din trupa „Lala Band”. Anii au trecut, iar Sore a devenit femeie în toată regula, dând naștere unei fetițe absolut superbe.

Ce a pățit Sore

Artista a povestit pe rețelele de socializare cât de greu i-a fost să depășească această săptămână. De asemenea, aceasta a tras un semnal de alarmă, cu privire la „perfecțiunea” pe care lumea o afișează pe internet.

„Am avut o săptămână grea, s-au întâmplat multe lucruri neplăcute, dar am încercat să găsesc forța să le depășesc sau cel puțin, să le gestionez (de fapt, aici sunt în punctul ăsta – la crisis management). Ce vreau să spun prin postarea asta e că ne uităm pe net la oameni, la cafele, outfituri și locații și ne imaginăm că poate au o viață perfectă. Ei bine, ăsta e doar un reminder că TOATĂ lumea trece prin situații mai mult sau mai puțin plăcute”, a scris Sore, pe

Sore s-a reprofilat! În ce domeniu activează

Sore a mărturisit recent că a cam lăsat scena, în ultima perioadă, și a schimbat-o cu…șantierul. Femeia a intrat pe piața imobiliară din România, iar acest lucru pare să o facă destul de fericită. Cântăreața a renovat complet apartamentul în care a copilărit și spunea, la acea vreme, că încă nu știe dacă îl va vinde sau îl va închiria.

„Jurnal de șantier. Îmi place foarte tare tot procesul de remodelare, daca mă urmăriți de ceva timp știți asta despre mine și constat că, deși, unele preferințe îmi rămân constante (cum ar fi să jonglez cu tapetul, cu nuanțele calde etc) mă bucură foarte tare noutatea. Acest proiect a fost mai amănunțit decât cele de până acum, întrucât am luat un apartament vechi (cel in care am făcut primii pași, chiar) și pe care îl aducem în prezent. S-au schimbat toate cele: electrica, țevile, parchetul, gresia, faianța, caloriferele și am ajuns în prezent când începem să îl “îmbrăcăm” într-un cămin”, a scris Sore pe rețelele de socializare.