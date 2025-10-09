B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața

Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața

Elena Boruz
09 oct. 2025, 14:13
Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața
Sursa Foto: Instagram/ @soreonline
Cuprins
  1. Ce a pățit Sore
  2. Sore s-a reprofilat! În ce domeniu activează

Sore a făcut dezvăluiri inedite despre perioada prin care trece. Artista a mărturisit că nu a avut o săptămână deloc ușoară, dimpotrivă, însă a găsit cumva modalitatea de a se repune pe picioare.

Cântăreața este cunoscută de publicul larg din România, mai ales pentru rolul pe care l-a avut în serialul „Pariu cu viața”, dar și pentru faptul că a făcut parte din trupa „Lala Band”. Anii au trecut, iar Sore a devenit femeie în toată regula, dând naștere unei fetițe absolut superbe.

Ce a pățit Sore

Artista a povestit pe rețelele de socializare cât de greu i-a fost să depășească această săptămână. De asemenea, aceasta a tras un semnal de alarmă, cu privire la „perfecțiunea” pe care lumea o afișează pe internet.

„Am avut o săptămână grea, s-au întâmplat multe lucruri neplăcute, dar am încercat să găsesc forța să le depășesc sau cel puțin, să le gestionez (de fapt, aici sunt în punctul ăsta – la crisis management). Ce vreau să spun prin postarea asta e că ne uităm pe net la oameni, la cafele, outfituri și locații și ne imaginăm că poate au o viață perfectă. Ei bine, ăsta e doar un reminder că TOATĂ lumea trece prin situații mai mult sau mai puțin plăcute”, a scris Sore, pe Instagram.

Sore s-a reprofilat! În ce domeniu activează

Sore a mărturisit recent că a cam lăsat scena, în ultima perioadă, și a schimbat-o cu…șantierul. Femeia a intrat pe piața imobiliară din România, iar acest lucru pare să o facă destul de fericită. Cântăreața a renovat complet apartamentul în care a copilărit și spunea, la acea vreme, că încă nu știe dacă îl va vinde sau îl va închiria.

„Jurnal de șantier. Îmi place foarte tare tot procesul de remodelare, daca mă urmăriți de ceva timp știți asta despre mine și constat că, deși, unele preferințe îmi rămân constante (cum ar fi să jonglez cu tapetul, cu nuanțele calde etc) mă bucură foarte tare noutatea. Acest proiect a fost mai amănunțit decât cele de până acum, întrucât am luat un apartament vechi (cel in care am făcut primii pași, chiar) și pe care îl aducem în prezent. S-au schimbat toate cele: electrica, țevile, parchetul, gresia, faianța, caloriferele și am ajuns în prezent când începem să îl “îmbrăcăm” într-un cămin”, a scris Sore pe rețelele de socializare.

Tags:
Citește și...
Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
Monden
Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale
Monden
Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale
Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
Monden
Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
Monden
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
Monden
Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
Monden
Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
Monden
Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
Monden
Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă
Monden
Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă
Ultima oră
15:25 - Ai peste 30 de ani? Această ojă îți schimbă instant aspectul mâinilor
15:16 - Sondaj: Românii nu sunt mulțumiți de salariul pe care îl primesc, raportat la efortul depus zilnic la serviciu
14:59 - Ce cărți ale lui László Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură 2025, au fost deja traduse în limba română și de ce sunt considerate capodopere
14:47 - Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
14:42 - Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale
14:31 - Constanța: Sacii cu nisip montați pentru inundații, luați de cetățeni. Primăria: „Nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor”
14:07 - S-a desemnat câștigătorul Premiului Nobel pentru literatură 2025. Scriitorul a fost unul dintre favoriți
14:04 - O nouă înşelătorie pe WhatsApp în România! Bitdefender avertizează: „Votează pentru copilul meu” este o capcană
13:58 - Nicușor Dan, despre acordul de pace dintre Israel și Hamas: „Acest lucru aduce speranța necesară pentru pace și stabilitate în regiune”
13:25 - Permis special pentru trotinete și biciclete electrice. Proiect de lege nou în Parlamentul României