Sorin Bontea, dezvăluiri despre bani, carieră și... colegii de emisiune: „Matur cred că nu e niciunul dintre noi” (FOTO)

Sorin Bontea a vorbit despre cât de greu e să muncești în bucătărie și cât i-a schimbat viața cariera în televiziune. Acesta susține că nu are un restaurant al lui și nici nu are cine știe ce avere. E adevărat că a făcut ceva bani din emisiuni, dar nu imediat, ci în timp.

Sorin Bontea: Banii vin cu performanța

„Nu-s cel mai bogat, dar nu sunt nici sărac. Mi-e bine. Să știi că nu de la început. Nu vă gândiți că am intrat în televiziune și m-am umplut de bani! Nu, Doamne ferește, asta a venit târziu încoace, acum 2, 3, 5 ani. Adică nu, a venit încet, încet, în funcție de performanță, ca în orice meserie până la urmă”, a spus Sorin Bontea, pentru

Acesta a mai afirmat că nu vrea să-și vadă copiii lucrând în bucătărie: „Bucătăria este o meserie foarte grea. Păi eu, până să intru în televiziune, nu țin minte dacă am făcut Revelion acasă, Paște, nu, le-am muncit. Vara când lumea e la distracție, tu ”.

El a mai spus că nu are propriul restaurant: „Nu știu dacă-mi fac vreodată. Trebuie să stau acolo de dimineață până seara. Mă gândesc încă dacă să fac ceva sau nu. Cred că un restaurant să funcționeze, cel puțin în prima parte, nu știu, în primul an, al doilea an, trebuie să stai în el. Eu așa consider. Trebuie să fii acolo prezent. Abia după ce îți faci vad cum s-ar spune, abia atunci cumva poți să te retragi, cred, nu știu”.

Ce a spus Sorin Bontea despre colegii săi

Sorin Bontea a făcut apoi o comparație între el și colegii săi de : „Eu sunt cel mai rațional. Cel mai vulcanic e Florin. Și cel mai morocănos Scărlătescu. Tocmai cred că din acest motiv că suntem trei caractere diferite, ne și înțelegem foarte bune”.

Întrebat cine e cel mai matur, Bontea a răspuns: „Eu sunt cel mai bătrân. Matur cred că niciunul dintre noi. Îmi place să cred că sunt eu mai înțelept, dar nu întotdeauna îmi iese”.