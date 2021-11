Sorin Bontea, imaginea care a făcut furori în mediul online. Anunțul care i-a luat prin surprindere pe fanii Chefi fără limite (FOTO)

Sorin Bontea a pregătit o adevărată surpriză pentru fanii săi, de Halloween. Celebrul bucătar de la Antena 1 a transmis un mesaj haios care i-a lăsat cu gura căscată pe mulți dintre fanii Chefi fără limite, dar și Chefi la cuțite.

Chef Bontea participă la Chefi fără limite, alături de cei doi colegii ai săi, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Sorin Bontea surpriză de proporții pentru fanii Chefi fără limite

Având în vedere că a fost Halloween-ul, iar vedetele din România nu au stat prea mult pe gânduri și s-au costumat în ținute care mai de care mai extravagante, nici Sorin Bontea nu s-a lăsat mai prejos.

Cheful de la Antena 1 a decis să își surprindă fanii, dar nu cu un costum, ci cu o imagine. Mesajul a fost unul extrem de amuzant, iar fanii de pe Instagram au reacționat imediat cu zeci de inimioare.

Sorin Bontea a decis să distribuie o imagine cu el și cei doi colegi, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, din urmă cu aproape 10 ani.

„Ne-am deghizat și noi de Halloween, În Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu când erau mai tineri! Bine, la Florin se zice “când era mai mic”, a scris Sorin Bontea la imaginea pe care a distribuit-o pe Instagram.

Ce spune Sorin Bontea despre Chefi fără limite, noul show culinar de la Antena 1

Recent, Sorin Bontea a oferit și primele declarații cu privire la Chefi fără limite. Celebrul bucătar a povestit despre provocările pe care le-au întâmpinat în concurs.

„Acest format, Chefi fără limite, cred că va scoate tot ce e mai rău în noi. Iar în felul ăsta nu cred că ne-ați văzut niciodată, adică așa în aer liber și lăsați de capul nostrum, să nu avem nicio limită. Va fi practice și o expediție culinară. Vom vedea rețete noi, locuri noi și foarte multe situații dificile. Abia aștept să îi văd și pe prietenii mei, Cătălin și Florin, la treabă.

Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insula are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm. La felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici”, a spus Sorin Bontea, în urmă cu câteva săptămâni, pe Instagram.