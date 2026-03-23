Acasa » Monden » Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat

Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 20:54
Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat
Ilie și Ioana Năstase. Sursa foto: Captură video - Antena Stars / YouTube
Cuprins
  1. Cum a fost jefuită Ioana Năstase în Turcia
  2. Ioana Năstase: Am ajuns pe la consulat ca să mă pot întoarce

De parcă nu ar de ajuns problemele amoroase, fiind în plin divorț de Ilie Năstase, Ioana Năstase a fost și jefuită! S-a întâmplat în chiar prima zi de vacanță în Turcia. O femeie i-a furat geanta în care avea bani, telefoane, chei de la mașină și acte. A fost nevoie să treacă pe la consulat pentru a se putea întoarce acasă. Iar zilele acestea a alergat pe la diverse instituții să-și refacă actele.

Cum a fost jefuită Ioana Năstase în Turcia

„Lăsasem geanta pe tejghea și mă uitam la o rochiță în magazin, iar când m-am întors să o iau, nu mai era. Eu inițial am crezut că am lăsat-o pe altundeva prin magazin, mă gândeam că am pus-o în altă parte, dar vânzătoarea a urcat sus, a verificat camerele și a văzut cum mi-a fost luată geanta cu totul. Eu am fost și la poliție acolo, am dat declarații. Pentru mine, Turcia era cam singura țară unde mergeam și mă simțeam în siguranță. Polițiștii încă nu au găsit nimic.

Cea sau cel care mi-a luat-o avea acel acoperământ al lor și e greu de recunoscut. Eu am tot zis că putea să-mi ia banii, telefonul, dar să nu-mi ia actele și cheile de la mașină, ca să mă pot întoarce în țară. Deci nu mai am nimic, nimic, nici taloanele la mașină, e greu tare. E multă alergătură să refaci toate actele”, a povestit Ioana Năstase, pentru SpyNews.

Ioana Năstase: Am ajuns pe la consulat ca să mă pot întoarce

Ea a mai susținut că a trecut printr-un adevărat șoc și a avut mult de pătimit zilele acestea din cauza acestui eveniment nefericit: „Am ajuns pe la consulat ca să mă pot întoarce. A fost destul de greu și chiar am alergat zilele astea peste tot să-mi refac actele. A fost destul de greu, iar la una dintre mașini chiar îmi pierdusem și cheia de rezervă și m-a costat destul de mult.(…) A fost un șoc foarte mare pe moment, pentru că nu te aștepți niciodată la așa ceva. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Erau destui bănuți, erau de toate, abia ce ajunsesem, era prima zi. Aveam tot în geantă: carduri, telefon, tot”.

