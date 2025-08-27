Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”

Au trecut aproape trei ani de la moartea artistului Nosfe. acestuia, Mădălina Crețan, a vorbit despre cum încearcă să meargă mai departe, alături de .

După decesul soțului ei, Mădălina Crețan a luptat. Viața sa a luat o întorsătură neașteptată. Se ocupă de trupa ȘATRA B.E.N.Z, a început un podcast și îi este alături fiicei sale, Iris.

Întrebată ce planuri are pentru această perioadă, femeia a răspuns: „Multe, și acum, pentru că am să ți le enumăr ție, există posibilitatea să mă și panichez. Momentan se lucrează intens la pregaătirea show-ului aniversar al trupei unde vor fi foarte multe momente dedicate lui Darius, ba chiar încercăm să îl avem pe scenă cu noi, printr-o hologramă, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în România”, conform .

„Apoi, din iarnă, voi începe emisiunea mea la primul radio dedicat muzicii urbane din România, Urban FM. Am să continui podcastul Nevoia De Oameni, iar pe final de septembrie șpi octombrie, merg cu Iris la competițiile de gimnastică (Iași, Bulgaria, Timișoara). Și ar mai fi, dar mai păstrăm și elementul surpriză”, a adăugat.

Soția lui Nosfe a vorbit și despre fiica lor: „Iris e bine. Dar, ca și mine, momentele de dor și, pe alocuri, lacrimile încă sunt prezente și nu știu, real, dacă vor dispărea vreodată definitiv, dar cu siguranță sportul în viața ei a cântărit extraordinar de mult in tot procesul ei de integrare și vindecare”.

Mădălina Crețan a fost întrebată dacă se simte pregătită pentru o nouă relație, la care a răspuns: „Uneori cred că da, uneori cred că nu, iar acel “da” probabil vine din nevoile mele de femeie, de a mă simți protejată, alintată, iubită sau ,pur și simplu, din nevoia de a împărtăși și bunele și relele cu un partener de viață, iar “nu-ul” vine dintr-o singură întrebare:“Oare mai există vreun bărbat capabil să ne iubească în halul în care ne-a iubit Darius?”, și asta nu pentru că nu suntem noi demne de iubire, dar pentru că Darius a fost făcut din alt aluat și cum zice el pe o piesă: “Eu când dau dragostea, o dau x 10” și n-a mințit”.

Cât despre fetița acesteia, spune că, și în cazul ei, răspunsul ar fi același.

„La Iris, în principiu, răspunsul e cam la fel. Cu siguranță simte nevoia unei prezențe masculine în viața ei, dar în același timp, bărbatul ăla ar trebui sa fie foarte puternic să o poată auzi vorbind despre tati aproape zilnic și să poată să îi ofere iubire fără să se frustreze. Destul de complicat, nu?”, a spus Mădălina.

În două luni se fac trei ani de când Nosfe nu mai e. Mădălina a mărturisit că se ține ocupată pentru a trece mai departe.

„Extrem de ocupată. Poate că este și o coincidență, dar observ deja un pattern, din anii trecuți. Mă aglomerez destul de mult în perioada asta ca să nu am foarte mult timp la dispoziție pe care să îl petrec cu gândurile mele, pentru că de fiecare dată cand o fac, mă transpun în 16 octombrie 2022 și practic retrăiesc fiecare sentiment de atunci la aproape aceeași intensitate. Pe scurt, nu e o perioadă deloc ușoara, dar îi fac față cum pot eu mai bine”, a spus ea.

Femeia a mai adăugat că iubirea este cea care a motivat-o întotdeauna: „Am să răspund, poate clișeic, iubirea. Pentru mine a fost cea mai puternică motivație. Nu am încetat să îl iubesc pe Darius, pe tata și pe Dumnezeu pentru că acum, cumva, ei sunt unul lângî altul. Nu am încetat să îmi iubesc copilul, mama, prietenii și nu în ultimul rând, pe mine. Atât le-aș sfătui pe femei: Să nu cadă pradă amărăciunii”.