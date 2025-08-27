B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor

Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 11:11
Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
Betty Salam. Sursa foto: Captură video - Xtra Night Show / YouTube

Betty Salam și Roberto Tudor s-au afișat pentru prima dată împreună, ca un cuplu, după ce fiica manelistului Florin Salam a divorțat de Cătălin Vișănescu. Cei doi au decis să nu mai ascundă secretul cunoscut de toată lumea.

Cuprins:

  • Secretul pe care îl cunoaște o lume întreagă
  • Betty Salam trăiește o nouă poveste de dragoste
  • Ce a spus Betty despre Roberto Tudor

Secretul pe care îl cunoaște o lume întreagă

Betty Salam și Roberto Tudor formează un cuplu de câtva timp, lucru pe care îl cunoaște toată lumea. Până acum, însă, cei doi nu s-au putut afișa împreună din cauză divorțului prin care a trecut fiica manelitului. Odată ce căsătoria cu Cătălin Vișăneascu a fost desfăcută, însă, nimic nu i-a împiedicat pe cei doi îndrăgostiți să-și oficializeze relația.

Fiica lui Florin Salam a povestit că este foarte fericită alături de iubitul său și că și-a regăsit liniștea după divorț. Roberto Tudor este unul dintre artiștii din trupa manelistului Florin Salam.

Betty Salam a divorțat de Cătălin Vișănescu în urmă cu câteva săptămâni.

Betty Salam trăiește o nouă poveste de dragoste

Așa cum am arătat mai sus, povestea de iubire dintre Betty Salam și Roberto Tudor este, poate, cel mai cunoscut secret din lumea mondenă. Cei doi au încercat să fie discreți, până la divorțul de Cătălin Vișănescu și au evitat să se afișeze împreună. La un moment dat, ea a confirmat că se vede cu Roberto Tudor, dar a ținut să sublinieze că lucrurile sunt abia la început și nu poate fi vorba despre o relație de iubire.

După ce divorțul a fost pronunțat, lucrurile au evoluat rapid. Roberto Tudor a postat o primă imagine în care apare alături de Betty. Mai mult, a făcut și o declarație de dragoste, romantică, demonstrând că lucrurile sunt mai avansate decât spuneau în cuvinte. La rândul ei, Betty Salam a recunoscut că este fericită, alături de noul iubit.

„Când ești acolo unde trebuie, totul se asează frumos. Noi doi. exact așa”, a transmis Roberto Tudor, pe rețelele de socializare.

Ce a spus Betty Salam despre Roberto Tudor

În urmă cu câtva timp, Betty Salam spunea că relația ei cu Roberto Tudor este abia la început. Ea confirma, însă, că Roberto este genul de bărbat alături de care se simte bine și cu care ar vrea să trăiască o poveste de iubire.

„Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin.

Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a spus Betty Salam conform spynews.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
Monden
Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Monden
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
Monden
Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
Monden
Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
Monden
Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
Reghecampf trece la contraatac. Cum ar fi salvat-o tehnicianul pe Anamaria Prodan de arest
Monden
Reghecampf trece la contraatac. Cum ar fi salvat-o tehnicianul pe Anamaria Prodan de arest
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Eveniment
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
Monden
Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
Monica Anghel, pe patul de spital. Artista a suferit o intervenție chirurgicală. „Era din ce în ce mai complicat”
Monden
Monica Anghel, pe patul de spital. Artista a suferit o intervenție chirurgicală. „Era din ce în ce mai complicat”
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
Externe
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
Ultima oră
11:41 - Sezon slab pe litoralul românesc. Mai multe hoteluri se închid chiar de la 1 septembrie. Cum explică operatorii din turism vânzările scăzute
11:39 - Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
11:36 - Fripturi pentru vegani. Descoperire revoluționară în Singapore. Este așteptată reacția conspiraționiștilor
11:33 - Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
11:29 - Ovidiu Cîmpean, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților: AUR e pionul Moscovei în politica românească!
11:05 - Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
10:50 - Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
10:46 - Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
10:42 - Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
10:37 - Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”