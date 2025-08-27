Betty Salam și Roberto Tudor s-au afișat pentru prima dată împreună, ca un cuplu, după ce fiica manelistului a divorțat de Cătălin Vișănescu. Cei doi au decis să nu mai ascundă secretul cunoscut de toată lumea.

Cuprins:

Secretul pe care îl cunoaște o lume întreagă

Betty Salam trăiește o nouă poveste de dragoste

Ce a spus Betty despre Roberto Tudor

Secretul pe care îl cunoaște o lume întreagă

și Roberto Tudor formează un cuplu de câtva timp, lucru pe care îl cunoaște toată lumea. Până acum, însă, cei doi nu s-au putut afișa împreună din cauză divorțului prin care a trecut fiica manelitului. Odată ce căsătoria cu Cătălin Vișăneascu a fost desfăcută, însă, nimic nu i-a împiedicat pe cei doi îndrăgostiți să-și oficializeze relația.

Fiica lui Florin Salam a povestit că este foarte fericită alături de iubitul său și că și-a regăsit liniștea după divorț. este unul dintre artiștii din trupa manelistului Florin Salam.

Betty Salam a divorțat de Cătălin Vișănescu în urmă cu câteva săptămâni.

Betty Salam trăiește o nouă poveste de dragoste

Așa cum am arătat mai sus, povestea de dintre Betty Salam și Roberto Tudor este, poate, cel mai cunoscut secret din lumea mondenă. Cei doi au încercat să fie discreți, până la divorțul de Cătălin Vișănescu și au evitat să se afișeze împreună. La un moment dat, ea a confirmat că se vede cu Roberto Tudor, dar a ținut să sublinieze că lucrurile sunt abia la început și nu poate fi vorba despre o relație de iubire.

După ce divorțul a fost pronunțat, lucrurile au evoluat rapid. Roberto Tudor a postat o primă imagine în care apare alături de Betty. Mai mult, a făcut și o declarație de dragoste, romantică, demonstrând că lucrurile sunt mai avansate decât spuneau în cuvinte. La rândul ei, Betty Salam a recunoscut că este fericită, alături de noul iubit.

„Când ești acolo unde trebuie, totul se asează frumos. Noi doi. exact așa”, a transmis Roberto Tudor, pe rețelele de socializare.

Ce a spus Betty Salam despre Roberto Tudor

În urmă cu câtva timp, Betty Salam spunea că relația ei cu Roberto Tudor este abia la început. Ea confirma, însă, că Roberto este genul de bărbat alături de care se simte bine și cu care ar vrea să trăiască o poveste de iubire.

„Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin.

Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a spus Betty Salam conform spynews.ro.