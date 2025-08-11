Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu

În weekend-ul trecut, Marco Leu și mama acestuia, , au organizat un raliu, în memoria fostului campion Mihai Leu. Evenimentul a fost unul plin de emoții, iar în timpul cursei, fiul lui Mihai Leu, a suferit un accident, în urma căruia mașina pe care o conducea s-a făcut praf.

Totuși, din fericire, Marco nu a pățit nimic și este teafăr. Cei doi au oferit declarații despre ceea ce s-a întâmplat.

Văduva lui Mihai Leu a declarat că deși a avut emoții puternice, nu a fost ceva nou pentru ea. Ba mai mult, astfel de situații neprevăzute se mai întâmplă în lumea curselor de mașini.

„Am avut emoții, dar sunt niște emoții cu care sunt obișnuită. Tot ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Noi am luat foarte multe măsuri de siguranță, am adus betoane pentru siguranța publicului, pentru siguranța spectatorilor”, a declarat Anna Leu, pentru Știri Antena Vest, conform

Marco Leu a suferit un , în timpul cursei. Băiatul a povestit că este posibil să fie vorba despre o problemă tehnică la nivelul autoturismului, deoarece nu a mai putut frâna.

„Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire. Am schimbat inferioare până la a I-a și nu am reușit să ne oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică. Vedem ce o să zică mecanicii în momentul în care încep să desfacă mașina. Era un viraj dificil de virat, mașina nu reușea să se încadreze acolo și cu atât mai mult nu aveam ce să forțăm”, a spus Marco Leu, pentru sursa citată mai sus.