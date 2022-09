Soțul Roxanei Ciuhulescu s-a răsturnat cu mașina la Campionatul de Off Road. Vedeta a văzut scena live: ”M-a speriat foarte tare. Am aruncat microfonul”

Roxana Ciuhulescu a trăit clipe de panică duminică, atunci când vedeta TV și-a văzut soțul cum se răstoarnă cu mașina la Campionatul Național de Off Road, acolo unde acesta făcea o demonstrativă.

A lăsat totul și a fugit să verifice dacă soțul ei e teafăr

Fosta prezentatoare TV avea rolul de comentator, iar aceasta a aruncat microfonul în momentul în care mașina lui Silviu Bulugioiu s-a răsturnat pe plafon.

Reporterii Spynews.ro au stat de vorbă cu fosta prezentatoare TV, iar Roxana Ciuhulescu ne-a povestit că soțul ei, Silviu Bulugioiu, fiind și organizator al evenimentului, trebuia să facă o demonstrativă participanților, însă nu se aștepta niciodată ca pilotul să se răstoarne cu mașina de teren pe plafon.

”A fost etapa a cincea a Campionatului Național de Off Road, unde au fost vreo 60 de echiapaje din diferite clase, Standard A, Standard B, Challenge, Open, SSV, Extrem și Hobby. Ideea e că înainte de fiecare clasă se face o demonstrativă, practic Silviu s-a răstrunat în demonstrativa clasei Open.

Răsturnările că sunt complete, pe-o parte, că sunt de mai multe ori des întâlnite în Campionatul de Off Road. Mașinile sunt ranforsate, sunt pregătite cu roll-cage, bara de protecție amplasată în toate colțurile maxime ale mașinii, întocmai ca echipajul să fie protejat în caz de răsturnare”, a spus Roxana Ciuhulescu, pentru .

Roxana Ciuhulescu vorbea despre realizările soțului ei, când a avut loc accidentul

Roxana Ciuhulescu a povestit în acel moment ea avea rolul de comentator al etapei din campionatul de off road, iar când a văzut că soțul ei s-a răsturnat cu mașina, aceasta nu a mai ținut cont de nimic, a aruncat microfonul și s-a dus glonț să vadă ce s-a întâmplat și în ce stare se află partenerul său de viață.

”Eu ieri m-am speriat foarte tare pentru că l-am văzut răsturnându-se și a rămas cu roțile picate. Eu în momentul acela eram comentator și comentam despre campionat, despre faptul că Silviu a realizat traseele pentru etapă, povesteam despre mașină, despre el că e un pilot cu multă experiență.

În momentul în care am văzut că s-a răsturnat am zis că eu mor, am aruncat microfonul și m-am dus val vârtej”, ne-a mai transmis Roxana Ciuhulescu.

De ce i-a fost foarte teamă vedetei

Vedetei i-a fost foarte teamă și s-a gândit că soțul ei nu și-a strâns bine centurile de siguranță și ar fi putut să aibă probleme cu gâtul în urma acestui incident.

Ea a precizat că, din fericire, partenerul ei de viață a ținut cont de acest lucru și a fost atent ca înainte de a pleca cu mașina de pe loc să fie echipat corespunzător și să nu facă nicio greșeală.

Bineînțeles, după ce s-a răsturnat cu mașina, Silviu Bulugioiu a revenit din nou la start, acolo unde a reluat întreg momentul.

”Îmi tremurau foarte tare picioarele. Îmi era teamă că nu și-a strâns bine centurile și să nu aibă probleme la gât.

Noi fiind foarte înalți, cabina e destul de îngustă, dacă centurile nu sunt strânge bine, te duci în cap, dar fiind un pilot cu multă experiență nu a făcut asemenea greșeală. El ulterior a reluat imediat momentul, îmi venea să-l și iau la bătaie ( râde)”, a mai spus Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.