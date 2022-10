Spiritele se încing la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Ruxi i-a declarat „război” lui Cristi Mitrea: „Mi-ar plăcea să-l scot din joc”

Săptămâna trecută, cele două tabere ale celebrităților au fost surprinse de vestea că între Ruxi și Cristi Mitrea se înfiripă ceva.

Cu toate că , Ruxi i-a declarat „război” luptătorului MMA.

Noi disensiuni au fost iscate în cadrul show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Marți, în ediția „ ”, Ruxi vine cu noi dezvăluiri. Creatoarea de conținut îi mărturisește Anisiei ce intenții are față de Cristi Mitrea.

„Mi-ar plăcea să mă ajute Universul să-l scot din joc pe Cristi! Aș vrea să încerc chestia asta. Poate sunt nebună pentru că asta cred sau că vreau să fac asta. Pur si simplu e un bărbat și avem nevoie să scăpăm de bărbați”, îi va mărturisi Ruxi Anisiei.

Presupusa poveste de dragoste dintre cei doi a rămas o necunoscută inclusiv pentru colega ei de echipă.

„Dar ție nu-ți mai place deloc de el sau te obosește? Sau de ce?”, o va întreba Anisia.

În plus, Ruxi va mărturisi că, de fapt, nu s-a înfiripat nimic între ei și că a fost o „caterincă”: „Nu mi-a plăcut niciodată, Anisia. Am făcut caterincă, după am văzut că el s-a schimbat, că a devenit mai calm și am zis să o mai țin, dar eu i-am spus că e gata, gluma nu mai e amuzantă, a plecat și Mara … A ieșit combinația!”.