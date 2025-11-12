Ștefan Bănică a transmis un mesaj plin de emoție pe pagina sa de Facebook. El a reacționat după dispariția marelui compozitor Horia Moculescu. Artistul și-a amintit cu respect și afecțiune de legătura acestuia cu el și cu tatăl său.
Horia Moculescu a fost compozitor, pianist, interpret și realizator de televiziune, marcând profund muzica ușoară românească. El s-a stins din viață pe 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, lăsând un gol uriaș în muzică. În ultimele luni, artistul a suferit probleme grave de sănătate și a fost internat la Institutul „Matei Balș”.
După moartea lui acestuia, Ștefan Bănică a transmis un mesaj emoționant în care și-a exprimat admirația și respectul față de marele compozitor. Cântărețul l-a descris drept „un mare compozitor și un tip deștept”. Mai mult, a amintit că a fost prieten apropiat al tatălui său și un nume important din generația care a pus bazele muzicii ușoare românești.
Vedeta a povestit cum, în fiecare decembrie, după concertul său de Crăciun, Horia Moculescu îl suna să-l felicite și să-i ofere sfaturi prețioase.
„Mă suna și, de cele mai multe ori, ne lăuda și îmi dădea sfaturi, care mi-au prins bine de fiecare dată. Și terminam discuția telefonică inevitabil cu «vino să mă vezi anul viitor, că poate nu mai apuci»”, a scris Bănică.
Artistul a povestit că l-a vizitat de mai multe ori pe marele compozitor. Alături de colegii săi din trupa THE 50’S, a petrecut momente de neuitat „la un pahar de vorbă”.
„Am întâlnit același om pasionat de muzică, cu o minte limpede, indiferent de trecerea anilor și cu dorința de a merge înainte. Drum lin spre stele, Horia”, a mai transmis Ștefan Bănică.