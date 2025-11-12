B1 Inregistrari!
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi"

Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”

Ana Beatrice
12 nov. 2025, 19:59
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Sursa Foto: Facebook - Stefan Banica
Cuprins
  1. Ce a spus Ștefan Bănică după moartea lui Horia Moculescu
  2. Cum l-a descris Ștefan Bănică pe Horia Moculescu în mesajul său

Ștefan Bănică a transmis un mesaj plin de emoție pe pagina sa de Facebook. El a reacționat după dispariția marelui compozitor Horia Moculescu. Artistul și-a amintit cu respect și afecțiune de legătura acestuia cu el și cu tatăl său.

Horia Moculescu a fost compozitor, pianist, interpret și realizator de televiziune, marcând profund muzica ușoară românească. El s-a stins din viață pe 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, lăsând un gol uriaș în muzică. În ultimele luni, artistul a suferit probleme grave de sănătate și a fost internat la Institutul „Matei Balș”.

Sursa Foto: Facebook – Stefan Banica

Ce a spus Ștefan Bănică după moartea lui Horia Moculescu

După moartea lui acestuia, Ștefan Bănică a transmis un mesaj emoționant în care și-a exprimat admirația și respectul față de marele compozitor. Cântărețul l-a descris drept „un mare compozitor și un tip deștept”. Mai mult, a amintit că a fost prieten apropiat al tatălui său și un nume important din generația care a pus bazele muzicii ușoare românești.

Vedeta a povestit cum, în fiecare decembrie, după concertul său de Crăciun, Horia Moculescu îl suna să-l felicite și să-i ofere sfaturi prețioase.

„Mă suna și, de cele mai multe ori, ne lăuda și îmi dădea sfaturi, care mi-au prins bine de fiecare dată. Și terminam discuția telefonică inevitabil cu «vino să mă vezi anul viitor, că poate nu mai apuci»”, a scris Bănică.

Cum l-a descris Ștefan Bănică pe Horia Moculescu în mesajul său

Artistul a povestit că l-a vizitat de mai multe ori pe marele compozitor. Alături de colegii săi din trupa THE 50’S, a petrecut momente de neuitat „la un pahar de vorbă”.

„Am întâlnit același om pasionat de muzică, cu o minte limpede, indiferent de trecerea anilor și cu dorința de a merge înainte. Drum lin spre stele, Horia”, a mai transmis Ștefan Bănică.


