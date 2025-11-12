Ștefan Bănică a transmis un mesaj plin de emoție pe . El a reacționat după dispariția marelui compozitor Horia Moculescu. Artistul și-a amintit cu respect și afecțiune de legătura acestuia cu el și cu tatăl său.

Horia Moculescu a fost compozitor, pianist, interpret și realizator de televiziune, marcând profund muzica ușoară românească. El pe 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, lăsând un gol uriaș în muzică. În ultimele luni, artistul a suferit probleme grave de sănătate și a fost internat la Institutul „Matei Balș”.

Ce a spus Ștefan Bănică după moartea lui Horia Moculescu

După moartea lui acestuia, Ștefan Bănică în care și-a exprimat admirația și respectul față de marele compozitor. Cântărețul l-a descris drept „un mare compozitor și un tip deștept”. Mai mult, a amintit că a fost prieten apropiat al tatălui său și un nume important din generația care a pus bazele muzicii ușoare românești.

Vedeta a povestit cum, în fiecare decembrie, după concertul său de Crăciun, Horia Moculescu îl suna să-l felicite și să-i ofere sfaturi prețioase.

„Mă suna și, de cele mai multe ori, ne lăuda și îmi dădea sfaturi, care mi-au prins bine de fiecare dată. Și terminam discuția telefonică inevitabil cu «vino să mă vezi anul viitor, că poate nu mai apuci»”, a scris Bănică.

Cum l-a descris Ștefan Bănică pe Horia Moculescu în mesajul său

Artistul a povestit că l-a vizitat de mai multe ori pe marele compozitor. Alături de colegii săi din trupa THE 50’S, a petrecut momente de neuitat „la un pahar de vorbă”.

„Am întâlnit același om pasionat de muzică, cu o minte limpede, indiferent de trecerea anilor și cu dorința de a merge înainte. Drum lin spre stele, Horia”, a mai transmis Ștefan Bănică.