„Succession” (HBO) este marele câștigător la Gala Premiilor Emmy 2022

Serialul „Succession”, produs de HBO, a fost desemnat cel mai bun serial dramă la cea de-a 74-a ediţie a galei Premiilor Emmy care a avut loc la Microsoft Theatre din Los Angeles.

HBO/HBO Max a câştigat 38 de premii Emmy în total, dublându-şi cele 19 victorii din 2021

Netflix s-a clasat pe locul doi, cu 26. „The White Lotus” (10 trofee), „Euphoria” şi „Squid Game” au primit câte şase statuete, transmite News.ro.

Zendaya, Jean Smart, Quinta Brunson, Amanda Seyfried, Julia Garner, Sheryl Lee Ralph, Jerrod Carmichael, Jason Sudeikis, Lee Jung-jae şi Michael Keaton se numără între câştigătorii de anul acesta, în timp ce „Succession”, „Ted Lasso” şi „The White Lotus” şi-au revendicat principalele premii Emmy, luni seară.

Anul acesta, „Succession” de la HBO şi „Ted Lasso” de la Apple TV+ au obţinut cele mai multe nominalizări (25, respectiv 20 de nominalizări), în timp ce „Squid Game” de la Netflix a făcut deja istorie ca primul serial într-o altă limbă decât engleză care a concurat la categoria „cea mai bună dramă”.

Trofeul Emmy pentru cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie sau film de televiziune acordat lui Michael Keaton pentru „Dopesick” (Hulu) şi Murray Bartlett premiat pentru rol secundar la aceeaşi categorie pentru rolul din „The White Lotus” (HBO) reprezintă primul Emmy pentru ambii actori.

Brett Goldstein din „Ted Lasso” a câştigat pentru al doilea an consecutiv

Matthew Macfadyen a primit premiul pentru rolul său secundar Tom Wambsgans în drama de succes HBO „Succession”, pentru care a fost nominalizat anterior în 2020 dar nu a câştigat.

Apoi, Julia Garner a luat premiul pentru rolul secundar din ultimul sezon al „Ozark” de la Netflix, în care a interpretat-o ​​pe Ruth Langmore, fiind al treilea premiu Emmy pentru acest rol.

Actriţa Sheryl Lee Ralph din „Abbott Elementary” a făcut istorie ca al doilea actor de culoare care câştigă la categoria rol secundar într-un serial de comedie, după Jackee Harry pentru „227” în 1987.

În ceea ce priveşte cel mai bun actor într-un serial de comedie, Brett Goldstein din „Ted Lasso” a câştigat pentru al doilea an consecutiv.

Amanda Seyfried a câştigat trofeul la categoria cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie pentru interpretarea fondatoarei Theranos, Elizabeth Holmes, în „The Dropout” de la Hulu, iar Jennifer Coolidge din „The White Lotus” la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie.

Zendaya din „Euphoria” (HBO) a făcut din nou istorie la gala Premiilor Emmy, devenind cea mai tânără câştigătoare de două ori la categoria actriţă în rol principal într-un serial dramă.

Lee Jung-jae, a făcut istorie la Emmy

Starul din „Squid Game”, Lee Jung-jae, a făcut istorie la Emmy, fiind primul actor de limbă străină care a câştigat la categoria actor în rol principal într-un serial dramă, el fiind şi primul nominalizat vreodată.

Emisiunea – concurs „Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” de la Amazon Prime Video a câştigat categoria, învingând „RuPaul’s Drag Race” care are patru trofee consecutiv.

Kenan Thompson, cel mai longeviv membru al distribuţiei din „Saturday Night Live”, a fost gazda evenimentului.

Gala Premiilor Emmy a fost difuzată de NBC şi pe platforme precum Sling TV, Fubo TV, Hulu With Live TV şi DirecTV Stream.