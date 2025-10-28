B1 Inregistrari!
Suma câștigată de Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la „Asia Express”

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 09:44
Sursa foto: Instagram - @catalinbotezatu1
Cuprins
  1. „Handicapul” echipei formate din Karmen și Olga Barcari
  2. „Priviți în zare”
  3. Botezatu, enervat la autostop

Cătălin Botezatu, o prezență cunoscută în lumea mondenă, a apărut din nou pe micile ecrane, de data aceasta, la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”. Acesta a avut o singură apariție, însă una de mii de euro! Iată ce sumă a câștigat acesta la emisiune!

„Handicapul” echipei formate din Karmen și Olga Barcari

Cătălin Botezatu a fost în cadrul emisiunii drept invitat special și a făcut show. Designerul a fost „handicapul” echipei formate din Karmen și Olga Barcari, asta pentru că cele două au ajuns ultimele la pupitrul Irinei Fodor și au fost la un pas de eliminare.

Pentru această apariție, Cătălin Botezatu a fost remunerat cu 10.000 de euro pentru un singur episod în care a participat, a scris Cancan.

„Priviți în zare”

„Uitați-vă în zare! Karmen și Olga, îmi pare rău, dar asta e situația. Cătălin Botezatu se alătură echipei voastre’, le-a spus Irina Fodor celor două fete. Așa a fost introdus Botezatu.

Designerul a venit cu o mulțime de bagaje. „Am zis că are mai multe haine decât mine! Dacă sunt de designer e ok”, a râs Karmen.

„Sper să nu vă încurc foarte tare, îmi pare bine că sunt aici cu voi! Am acceptat cu drag invitația în Vietnam”, a spus Cătălin Botezatu.

El a venit pregătit, și-a lăsat cardurile și telefoane și s-a declarat un luptător: „Sunt un tip luptător, sper că cine e alături de mine va câștiga!”.

Botezatu, enervat la autostop

Echipa din care făcea parte Botezatu prinsese avans…până la autostop. Cu toate că începuseră cu un avantaj față de celelalte echipe, Cătălin Botezatu și fetele au fost depășiți din cauza unei opriri neașteptate.

Șoferul lor a încetinit inexplicabil la un semafor verde. Mai mult, acesta a început să râdă în mod nejustificat, iar asta l-a scos din minți pe designer.

„Este pentru prima dată când îmi vine să bat pe cineva”, a spus Cătălin Botezatu, în mod impulsiv.

