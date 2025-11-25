Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să se căsătorească după aproape doi ani de când sunt împreună. Cei doi au ales data și locația în care urmează să-și oficializeze relația.

Andreea Bălan și Victor Cornea se căsătoresc

Artista și sportivul au vorbit despre marele eveniment pentru care se pregătesc. Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să-și oficializeze pe 10 mai, anul viitor. Ei sunt împreună de aproximativ doi ani, timp în care au ajuns să se cunoască mai bine și să-și consolideze relația.

Pentru cântăreață, care a trecut prin mai multe momente dificile pe plan sentimental, este un pas mare. Andreea a fost căsătorită cu George Burcea, tatăl fiicelor sale, cu care a avut o relație destul de tensionată. Ulterior, după a încercat o legătură cu Tiberiu Argint, despre care spunea că era „extrem de narcisist”.

În ce-l privește pe Victor Cornea, a spus, în mai mule rânduri, că și-a găsit liniștea alături de el. Tenismenul, recunoștea vedeta, îi asigură tot sprijinul pe care îl căuta într-o viață de cuplu. Chiar dacă există o diferență de vârstă de 9 ani, artista povestește că relația lor se bazează pe o conexiune aparte, matură și profundă.

Cei doi au făcut declarația cu privire la căsătorie în emisiunea lui Cătălin Măruță. Ei au anunțat că data va fi 10 mai 2026, într-o zi de duminică.

Unde va avea loc nunta

Andreea Bălan a mai spus că evenimentul se va desfășura într-o locație din România. De organizare se vor ocupa specialiștii în domeniu la care va apela pentru a pune la punct toate detaliile ceremoniei și ale petrecerii ce va urma.

„Facem în România, cu prietenii, cu părinții. M-am relaxat între timp, nu mai sunt chiar așa de tipicară și îmi place să apelez la oameni, deleg oameni, chiar și în viața de zi cu zi, echipa mea s-a mărit. Și în acest subiect voi delega oameni, voi găsi un wedding planner. Am încredere”, a explicat artista.

În acest context, artista a confirmat că-și va schimba numele după căsătorie, dar numai în acte. Ea va prelua numele viitorului soț, Cornea. Pe de altă parte, a precizat, își va păstra numele Bălan pentru aparițiile în public, în .

„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu. (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a declarat ea în emisiunea lui Măruță.

Andreea Bălan este la a doua căsătorie

Pentru cântăreață, acesta va fi cea de-a doua căsătorie. Andreea Bălan a mai fost măritată cu actorul George Burcea. Cei doi s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019. A fost ziua în care au botezat-o pe fiica lor cea mare.

Aeastă relație nu a rezistat decât până în 2022. Cei doi s-au despărțit după mai multe scandaluri și dispute tensionate.

După divorț, Andreea Bălan a păstrat custodia celor două fetițe ale lor, Clara Maria și Ella Maya.