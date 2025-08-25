Nu mai este un secret pentru nimeni că Andreea Bălan și Victor Cornea adoră să vadă lumea împreună. După ce au fost, preț de câteva zile, împreună cu fiice Andreei în Grecia, cuplul a plecat într-o escapadă romantică în Italia. Artista a postat deja primele imagini de la Lacul Como.

Ce a spus Andreea Bălan despre vacanța în Creta

Înainte de a pleca spre Italia, artista a postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii din vacanța avută în Creta, împreună cu fiicele sale. Andreea Bălan a însoțit pozele cu un mesaj emoționant despre familie.

„Unde este iubire, acolo este familie. Sunt binecuvântată ca după toate întâmplările să pot spune că aceasta este familia mea. Aici sunt ultimele poze din vacanță din Creta unde ne-am simțit minunat. A fost prima vacanță în 4 și aveți vlogul pe youtube. […] Iar mâine plec spre o altă destinație romantică”, a scris Andreea Bălan, pe contul de socializare.

Când ar urma să aibă loc nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea

Fanii vedetei și a sportivului așteaptă cu nerăbdare nunta celor doi care, potrivit declarațiilor Andreei Bălan, va avea loc primăvara sau vara lui 2026. Deși data și locația sunt deja stabilite, cuplul își ține fanii în suspans și mai amână momentul marelui anunț.

Până la mult așteptatul eveniment, Andreea Bălan o să organizeze pentru fanii săi un nou spectacol grandios la Sala Palatului.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem.

Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi ”, a spus recent, artista, potrivit .

Iar când vine vorba de familie, Andreea Bălan este de părere că formula în care sunt acum este perfectă. Nici ea, nici Victor Cornea nu își mai doresc copii, Andreea având două fiice din relația cu George Burcea, iar sportivul având un fiu, de asemenea, dintr-o relație anterioară.

„Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”, a mărturisit Andreea Bălan.