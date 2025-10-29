B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Diana Bart a clarificat zvonurile despre relația cu Daniel Nuță: „Nu e vorba despre niciun «amantlâc»” / Cum se înțelege vedeta cu fostul soț

Diana Bart a clarificat zvonurile despre relația cu Daniel Nuță: „Nu e vorba despre niciun «amantlâc»” / Cum se înțelege vedeta cu fostul soț

B1.ro
29 oct. 2025, 14:42
Diana Bart a clarificat zvonurile despre relația cu Daniel Nuță: „Nu e vorba despre niciun «amantlâc»” / Cum se înțelege vedeta cu fostul soț
Cuprins
  1. Unde au fost surprinși Diana Bart și Daniel Nuță
  2. În ce relații au rămas Diana Bart și Mihai Dumitrescu

Diana Bart a clarificat situația sa amoroasă, după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Daniel Nuță. Odată cu asumarea relației dintre ea și actor, prezentatoarea TV a confirmat și divorțul de fostul său, Mihai Dumitrescu.

Unde au fost surprinși Diana Bart și Daniel Nuță

Deși viața profesională e în fața camerelor, când vine vorba de viața privată, Diana Bart are grijă să păstreze discreția. Însă, recent, prezentatoarea TV a fost surprinsă în ipostaze tandre cu Daniel Nuță. Cei doi au fost fotografiați în parc, pe o bancă, ca la finalul întâlnirii lor, să dea frâu liber sentimentelor și să se sărute.

Imediat după ce fotografiile au apărut în spațiul public, au început să apară și zvonuri despre o posibilă relație între Diana Bart și Daniel Nuță. Însă, înainte de a confirma legătura amoroasă cu actorul, prezentatoarea TV a ținut să clarifice stadiul relației cu Mihai Dumitrescu. Se pare că cei doi au divorțat „de mai bine de jumătate de an”, așa că ceea ce are cu Daniel Nuță nu poate fi descris sub nicio formă ca un „amantlâc”.

„Acum că mă văd cu altcineva era normal după aproape un an! Nu e vorba despre nici un «amantlâc». Eu nu mai sunt căsătorită! Am dreptul să mă văd cu cine vreau!”, a spus prezentatoarea TV.

În ce relații au rămas Diana Bart și Mihai Dumitrescu

Deși au divorțtat oficial în urmă cu aproximativ șase luni, Diana și Mihai Dumitrescu sunt despărțiți de mai mult timp. Cei doi au împreună două fiice, Mayra și Amina, liniștea fetițelor fiind chiar motivul pentru care nu și-au făcut publică separarea. Foștii parteneri au rămas în relații bune chiar și după încheierea căsniciei, dorindu-și ca decizia lor să nu le afecteze copiii.

„Sunt divorțată de mai bine de șase luni. Oricum, de mai mult timp suntem despărțiți până să divorțăm. Am o relație frumoasă de prietenie cu fostul meu soț pentru că avem doi copii împreună și tocmai de aceea am decis să nu dăm nimic ca să nu stricăm imaginea și să nu afectăm mersul firesc”, a dezvăluit Diana Bart pentru Click!.

