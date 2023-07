Supernanny, dezvăluiri cutremurătoare! Drama neștiuta trăită de Irina Petrea: „A murit singur în spital”

Irina Petrea a devenit cunoscută în România în urmă cu mai bine de 18 ani, atunci când emisiunile ei despre educație și familie făceau furori.

De curând, „Supernanny” a vorbit în cadrul unui podcast despre . Cunoscutul psiholog a ajuns să piardă persoane dragi, din familie, într-un interval de timp scurt.

Drama neștiuta trăită de SuperNanny Irina Petrea

Cei mai importanți oameni din viața Irinei Petrea au murit, lăsând în urmă un gol imens.

„Tata a murit singur în spital, mama a murit singură în casă. Fratele meu a murit singur în casă, l-a găsit soția lui a doua zi. Tata în 2020, în septembrie și mama la sfârșitul lui ianuarie, 2021.

La un an după ce a murit mama a murit și fratele meu mai mare, și la 4 luni după ce a murit el, a murit și pisica mea”, a dezvăluit aceasta în podcastul „Vorba lu’ Jorge”, notează .

Cel mai mare regret al Irinei Petrea

Irina Petrea a lucrat cu mulți copii în timpul emisiunilor, dar nu a putut să devină mămică. Chiar dacă se consideră o persoană credincioasă, smerenia i-a fost pusă la încercare când și-a dorit un bebeluș, dar nu l-a primit.

„Sunt multe lucruri la care m-am rugat și nu au venit. Unul dintre acestea au fost să am copii ai mei. Am făcut tot ce trebuia din punct de vedere medical. Am fost foarte furioasă, foarte dezamăgită.

Nu mai puteam lucra cu copiii, nu mai suportam să văd pe stradă mămici cu copii care făceau greșeli. Îmi era greu să văd mame care se comportau stupid cu copiii lor și care făceau greșeli oribile în educație. Îmi venea să sar pe ele și să le bat”, a mai spus Irina Petrea .