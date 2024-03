Surpriză! Cu ce se ocupă acum Fetița Zurli, după ce a părăsit Gașca Zurli. Vero Căliman va face naveta de două ori pe săptămână pentru asta

, devenită celebră cu numele de la începutul lunii martie. Vestea că și-a dat demisia a luat prin surprindere pe toată lumea atunci.

Vero a făcut parte din Gașca Zurli timp de peste 15 ani, a bucurat mii de copii, iar acum e pe cont propriu, are alte proiecte de care se ocupă.

Cu ce se ocupă acum Vero Căliman alias Fetița Zurli

Chiar ea a anunțat pe pagina de Instagram cu ce se ocupă după ce a părăsit Gașca Zurli. Proiectul de care se ocupă acum se numește “Teatrul la Sat”.

„Cu sufletul plin de bucurie, vreau să vă spun că am petrecut Ziua Mondială a Teatrului într-un mod cât se poate de potrivit. Am lansat un proiect la care am visat de când mă știu, cu scopul de a aduce copiii de la sat mai aproape de lumea teatrului, de poveștile din spectacole și, mai ales, mai aproape de ei înșiși. Când am aflat că in Comuna Jegălia e un primar care își dorește același lucru pentru copiii nu am stat pe gânduri. Împreună am pus la cale proiectul “Teatrul la Sat” Vrem să le oferim copiilor de acolo o altă perspectivă asupra vieții. Vrem să-i inspirăm să citească mai mult și să devină mai curioși, să le facem locul de joacă din ce in ce mai mare.

Şi uite aşa voi face naveta de două ori pe săptămână pentru a duce Teatrul la Sat. Așa cum știu eu mai bine, cu toată bucuria mea şi priceperea mea:

Știu că povestea mea îi va inspira pe copii să viseze chiar și la cai verzi pe pereți. Iar domnului Vasile Aurel vreau să îi transmit că acești copii cu siguranță își vor aminti cine era primar în satul lor atunci când erau mici.

Pe lângă clubul de dansuri, fotbal și lupte libere, de trei ani cei mici au primit instrumente muzicale și participă la competiții cu fanfara. I-am ascultat și eu puțin azi și vă spun sincer că m-au emoționat profund. Iar acum prin Proiectul “Teatrul la Sat” ei vor avea șansa să învețe și să practice joaca de-a teatrul.

Atât vă mai spun pe 1 iunie, avem premieră! Si daca ne iese treaba așa cum cred eu, aduc trupa și la Bucuresti pentru o reprezentatie. 🙂

Vă mulțumesc tuturor pentru încurajări și pentru susținere”, a scris Vero Căliman, pe Instagram.

Cum a anunțat Fetița Zurli că părăsește echipa

Pe 3 martie, Vero a anunțat, tot pe Instagram, că părăsește echipa.

“De peste 15 ani, fetița din mine s-a antrenat și a făcut gimnastica artistică, până când a ajuns la Olimpiadă. Acum este timpul să se retragă, pentru că femeia Veronica merită și ea o șansă. Vă rog să mă credeți că am sufletul în pioneze și că nu mi-a fost deloc ușor să fac această alegere. Întâlnirile cu voi și iubirea din ochii copiilor mi-au dat putere și energie să continui chiar și atunci când simțeam că nu mai pot. Părinților vreau să le mulțumesc pentru încredere, pentru că și-au lăsat copiii să se joace cu mine și cu colegii mei. Relația mea cu cei mici este nemuritoare, mi se par sincer cele mai minunate creaturi de pe pământ, și voi continua să păstrez și să hrănesc această relație specială prin toate proiectele în care mă voi implica în viitor. Vă țin la curent!

Viitorul sună Vero”, este mesajul publicat atunci de Vero Căliman.